Celestino Vietti gewinnt in Termas, Schrötter punktet

VR46-Schützling Celestino Vietti gewinnt das Moto2-Rennen in Termas de Rio Hondo und baut damit seine WM-Führung aus. Zuvor kollidierte er mit Polesetter Fermin Aldeguer, der zu Sturz kam. Marcel Schrötter wurde 12.

Das dritte Moto2-Rennen der Saison stand am Sonntag auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo auf dem Plan. Am Samstag fuhr der erst 16-jährige Fermin Aldeguer zu seiner ersten Pole-Position in der Weltmeisterschaft und gleichzeitig war er der jüngste Fahrer, der jemals in der Moto2-Klasse Startplatz 1 ergatterte. Neben dem Boscoscuro-Fahrer standen um 13:20 Uhr Ortszeit Augusto Fernandez und der Italiener Tony Arbolino in der ersten Startreihe für das 23-Runden-Rennen.

Bei 24 Grad Celsius Außentemperatur ging es erstmals seit 2019 für die 29 Fahrer wieder an den Start zu einem Argentinien-GP. Aus deutscher Sicht hatte Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) von Startposition 18 alle Hände voll zu tun, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Hoffnung für den Deutschen: Im Warm-up am Sonntagmorgen preschte er mit 1:43,399 min auf Platz 10, damit war er mehr als eine Sekunde schneller als in Q2.

Fermin Aldeguer erwischte den besten Start und führte das Feld nach der ersten Kurve an, Favorit Augusto Fernandez stürzte gleich in Kurve 1, nachdem er mit Ai Ogura kollidierte und schied aus dem Rennen aus. Auch die Rookies Niccolo Antonelli und Sean Dylan Kelly stürzten bereits in der ersten Runden, beide kamen sich in Kurve 5 zu nahe. Der junge Zonta van den Goorbergh machte einem guten Wochenende in Argentinien in Kurve 2 ein frühes Ende: Sturz in der zweiten Kurve.

An der Spitze führte nach 3 von 23 Runden Fermin Aldeguer vor WM-Leader Celestino Vietti und Somkiat Chantra. Anfang der vierten Runde setzte Vietti erstmals zum Angriff an und er schnappte sich den Polesetter. Marcel Schrötter lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 15 in den Punkten.

Nach fünf Runden führt das Duo Vietti (Kalex) und Aldeguer (Boscoscuro) sechs Zehntelsekunden vor Chantra, der eine knappe Sekunde vor Aron Canet und Tony Arbolino liegt. Die Top-10 komplettieren Ai Ogura, Jake Dixon, Bo Bendsneyder, Albert Arenas und Moto3-Weltmeister Pedro Acosta, der bereits sehr viel Boden gut gemacht hat, denn er ist auf Platz 17 in den Grand Prix gestartet.



Spektakuläres Ende für Aldeguer in Runde 7. Der Spanier stürzte nach einer Kollision mit dem Führenden Vietti, nachdem er in Kurve 13 etwas zu weit gegangen war. Der Rookie wirkte angeschlagen und benötigte einige Minuten, um die Unfallstelle auf seinen Beinen zu verlassen.

Elf Runden vor dem Ende verbremste sich Vietti erneut in Turn 13 und diesmal profitierte Somkiat Chantra, der die Führung übernahm, diese eine Runde später jedoch wieder an den 20-jährigen WM-Leader abgeben musste. Während Filip Salac aus dem Moto2-Rennen stürzte, bewertete die Rennleitung den Zwischenfall aus Runde 7 zwischen Aldeguer und Vietti als Rennunfall.



Acht Runden bis zum Fallen der Zielflagge auf dem 4,8 km langen Kurs und Vietti führte 0,5 Sekunden vor Chantra. Sieben Zehntel hinter dem Sieger von Lombok lag Canet, knapp vor Ai Ogura aus Japan. Tony Arbolino und Jake Dixon erlebten ein einsames Rennen auf Platz 5 und 6. Marcel Schrötter auf Position 13. Übrigens: Die einzigen Fahrer, die in diesem Jahr immer auf dem Podium standen, sind Vietti und Canet, die beiden WM-Spitzenreiter.

Lokalmatador Gabriel Rodrigo stürzte in Runde 20 spektakulär, auch Jorge Navarro verabschiedete sich mit einem Crash aus dem Rennen. Beide Fahrer sind okay. Lorenzo Dalla Porto hielt es ebenfalls nicht auf seiner Kalex. Somit waren zwei Runden vor dem Ende nur noch 19 Fahrer im Rennen.

An der Spitze kontrollierte Celestino Vietti die Führung und brachte in seinem 21. Moto2-Rennen den zweiten Sieg nach Hause. Der Schützling von Valentino Rossi baute damit seine WM-Führung aus, Zweiter wurde Somkiat Chantra, der damit Platz 3 in der Gesamtwertung übernimmt. Im Kampf um Platz 3 setzte sich Ai Ogura gegen Aron Canet durch. Für den Japaner der zweite Podestplatz in der Moto2-Klasse. Hinter Canet landete Dixon und Arbolino in den Top-6, Pedro Acosta holte mit Platz 7 sein bestes Ergebnis in dieser Kategorie. Marcel Schrötter nimmt vier Punkte für Platz 12 mit.

Moto2-Ergebnis, Termas, (3. April):

1. Celestino Vietti, Kalex

2. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,538 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 5,703

4. Aron Canet, Kalex, + 5,880

5. Jake Dixon, Kalex, + 6,584

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,538

7. Pedro Acosta, Kalex, + 12,177

8. Albert Arenas, Kalex, + 12,418

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,656

10. Sam Lowes, Kalex, + 14,254

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 20,077

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 25,736

13. Joe Roberts, Kalex, + 28,317

14. Manuel Gonzalez, Kalex, + 29,784

15. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 30,270

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 3 von 21 Rennen:

1.Vietti 70 Punkte. 2. Canet 49. 3. Chantra 45. 4. Ogura 36. 5. Lowes 35. 6. Arbolino 29. 7. A. Fernandez 24. 8. Acosta 20 9. Arenas 17. 10. Dixon 16. 11. Roberts 16. 12. Beaubier 16. 13. Navarro 12. 14. Schrötter 10. 15. Aldeguer 9. 16. Bendsneyder 8. 17. Alcoba 4. 18. Gonzalez 2. 19. Ramirez 1. 20. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75 Punkte. 2. Boscoscuro 10. 3. MV Agusta 1