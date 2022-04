Termas: Überragende Moto2-Pole für Fermin Aldeguer

Aldeguer sorgte für die erste Pole-Position von Boscoscuro in dieser Saison

Boscoscuro hat mächtig Grund zur Freude: Moto2-Rookie Fermin Aldeguer sorgte in Las Termas am Samstag für eine überraschend starke Leistung und er holte sich seine erste Pole-Position. Marcel Schrötter strandete auf P18.

Bei 42 Grad Celsius Asphalttemperatur und 25 Grad in der Umgebung begann für die Moto2-Stars die wichtigste Phase des Tages. Nach den beiden freien Trainings, die wegen der verzögerten Ankunft der letzten Frachtmaschine ebenfalls am Samstag stattfanden, begann um 15:10 Uhr Ortszeit das entscheidende Qualifying 2 auf dem 4,8 km langen Autodromo Termas de Rio Hondo. Zuvor setzten sich in Q1 Cameron Beaubier, Manuel Gonzalez, Rookie Zonta van den Goorbergh und Marcel Schrötter in Szene und sicherten sich die letzten Plätze für die Jagd auf die Pole-Position.

Fermin Aldeguer (Boscoscuro) fuhr in beiden freien Trainings am Samstag die Bestzeit. Der Rookie, der 2021 die FIM Moto2 Euopean Championship für sich entscheiden konnte, übernahm dadurch unfreiwillig die Favoritenrolle in Q2. Seine beste Startposition erzielte der 16-Jährige beim Katar-GP im März, als er auf Startplatz 8 landete.

Der erfahrene Sam Lowes eröffnete die Zeitenjagd. Der Engländer, der bereits 2016 in Termas auf der Pole-Position stand, fuhr eine Rundenzeit von 1:44,079 min. Auch Marcel Schrötter legte gleich los, mit dem Schwung aus Q1 fuhr er eine Zeit von 1:44,771 min auf seiner Kalex.

Bei Halbzeit der Qualifikation setzte sich Red Bull KTM Ajo-Fahrer Augusto Fernandez an die Spitze. Der Spanier fuhr eine Zeit von 1:43,456 min, wurde aber im Anschluss von Boscoscuro-Fahrer Aldeguer um 0,019 Sekunden unterboten. Hinter den beiden Spaniern lagen fünf Minuten vor dem Ende Tony Arbolino, Albert Arenas und Bo Bendsneyder auf den folgenden Plätzen.

Aldeguer legte drei Minuten vor dem Fallen der Zielflagge noch einmal nach. Mit einer Zeit von 1:43,306 min setzte er die bisher schnellste Runde des Wochenendes und sicherte letztendlich die Pole-Position ab, seine erste in der Weltmeisterschaft. Hinter dem Boscoscuro-Piloten werden Augusto Fernandez und Tony Arbolino am Sonntag aus Reihe 1 in das Rennen starten. WM-Leader Celestino Vietti verbesserte sich kurz darauf auf Position 6, drei Zehntelsekunden hinter der Bestzeit.

Sam Lowes und Aron Canet enttäuschten am Samstag, denn beide müssen das Rennen außerhalb der Top-10 aufnehmen. Auch Marcel Schrötter kann mit seinem Tag nicht zufrieden sein, Startplatz 18 und mehr als 1,2 Sekunden Rückstand auf die Pole-Zeit dürften ihn nicht sehr glücklich machen. Überraschung am Samstag: Zonta van den Goorbergh aus den Niederlanden. Der 16-jährige Sohn vom ehemaligen GP-Piloten Jurgen van den Goorbergh fuhr an seinem dritten GP-Wochenende auf Startplatz 14.

Moto2-Ergebnis, Termas, Q2 (2. April):

1. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,306 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,150

3. Tony Arbolino, Kalex, + 0,207

4. Albert Arenas, Kalex, + 0,309

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,316

6. Celestino Vietti, Kalex, + 0,339

7. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,365

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,404

9. Bo bendsneyder, Kalex, + 0,421

10. Manuel Gonzalez, Kalex, + 0,455

11. Sam Lowes, Kalex, + 0,481

12. Aron Canet, Kalex, + 0,504

13. Jorge Navarro, Kalex, + 0,533

14. Zonta van den Goorbergh, Kalex, + 0,762

15. Joe Roberts, Kalex, + 0,883

16. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,883

17. Pedro Acosta, Kalex, + 0,899

18. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,248