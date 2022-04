Doppelpodium für Honda Team Asia – Ogura: Nicht genug

Somkiat Chantra und Ai Ogura sorgten mit den Plätzen 2 und 3 im Moto2-Rennen des Argentinien-GP für die bisher beste Teamleistung. Der Jubel war groß, aber vor allem Ogura sieht noch Verbesserungspotenzial.

Das Honda Team Asia jubelte am Sonntag in Termas über ein «fast perfektes Ergebnis», wie Teammanager Hiroshi Aoyama das Doppelpodium mit Somkiat Chantra und Ai Ogura kommentierte, das dem Rennstall gleichzeitig die Führung in der Team-WM einbrachte. «Es ist nicht einfach, zwei Fahrer auf dem Podium zu sehen», weiß der 250-ccm-Weltmeister von 2009. «Ich freue mich sehr, aber wir müssen das Momentum jetzt nach Austin mitnehmen. Ich hoffe, dass wir dort wieder um die Podestplätze kämpfen.»

Somkiat Chantra, der in Mandalika mit dem ersten GP-Sieg überhaupt für Thailand Geschichte geschrieben hatte, stand als Zweiter auch beim Argentinien-GP auf dem Podium. «Zunächst muss ich meinem Team danken, das Motorrad war perfekt und erlaubte mir, mit den Top-Jungs zu kämpfen», schickte der WM-Dritter voraus. WM-Leader Celestino Vietti war am Sonntag aber noch einmal stärker. «Vietti war schnell und er managte die Reifen sehr gut. Ich war am Limit und dieser zweite Platz war für mich das Maximum.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Termas de Rio Hondo © Gold & Goose Ogura und Chantra © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Ogura und Arbolino © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Acosta vor Arenas © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Ogura und Canet © Gold & Goose Celestino Vietti gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Celestino Vietti © Gold & Goose Chantra, Vietti, Ogura © Gold & Goose Sieger Celestino Vietti Zurück Weiter

Noch nicht vollauf zufrieden war trotz des gewonnenen Duells gegen Aron Canet um Platz 3 Ai Ogura. «Das Rennen war sehr schwierig. Nach fünf Runden war die Spitze ziemlich weit weg und es war nicht einfach aufzuholen», seufzte Ogura. «Ich kämpfte bis in die letzte Runde mit Aron. Sein starker und mein starker Part waren andere, aber ich hatte auf der Bremse das Vertrauen, um als Dritter ins Ziel zu kommen.»

Der 21-jährige Japaner kennt nach Startplatz 8 seine Schwachstelle: «Ich habe in den Trainings-Sessions Mühe, mir fehlt etwas Speed bis zum Samstag. Am Sonntag hole ich auf, aber das ist nicht genug. Ich sollte in Austin versuchen, diesen Speed am Freitag zu finden.»

Moto2-Ergebnis, Termas, (3. April):

1. Celestino Vietti, Kalex, 39:44,098 min

2. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,538 sec

3. Ai Ogura, Kalex, + 5,703

4. Aron Canet, Kalex, + 5,880

5. Jake Dixon, Kalex, + 6,584

6. Tony Arbolino, Kalex, + 7,538

7. Pedro Acosta, Kalex, + 12,177

8. Albert Arenas, Kalex, + 12,418

9. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,656

10. Sam Lowes, Kalex, + 14,254

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 20,077

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 25,736

13. Joe Roberts, Kalex, + 28,317

14. Manuel Gonzalez, Kalex, + 29,784

15. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 30,270

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 3 von 21 Rennen:

1.Vietti 70 Punkte. 2. Canet 49. 3. Chantra 45. 4. Ogura 36. 5. Lowes 35. 6. Arbolino 29. 7. A. Fernandez 24. 8. Acosta 20 9. Arenas 17. 10. Dixon 16. 11. Roberts 16. 12. Beaubier 16. 13. Navarro 12. 14. Schrötter 10. 15. Aldeguer 9. 16. Bendsneyder 8. 17. Alcoba 4. 18. Gonzalez 2. 19. Ramirez 1. 20. Fenati 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 75 Punkte. 2. Boscoscuro 10. 3. MV Agusta 1.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 81 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 70. 3. Elf Marc VDS Racing 64. 4. Flexbox HP40 61. 5. Red Bull KTM Ajo 44. 6. Autosolar GASGAS Aspar Team 33. 7. Italtrans Racing Team 16. 8. American Racing 16. 9. Liqui Moly Intact GP 14. 10. MB Conveyors Speed Up 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 8. 12. Yamaha VR46 Master Camp Team 2. 13. MV Agusta Forward Racing 1.