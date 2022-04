Marcel Schrötter (18.): «Ich habe keine Chance»

Nachdem sich Marcel Schrötter im Q1 des Argentinien-GP gerade noch einen Platz fürs Q2 gesichert hatte, landete der Kalex-Moto2-Fahrer auf einem enttäuschend 18. Platz. Beim Bayern warf dies viele Fragezeichen auf.

Für Marcel Schrötter vom Liqui Moly Intact GP Team verläuft die Saison 2022 bislang nicht nach Wunsch. Zwar startete er mit Platz 10 in Katar solide in die Moto2-WM, jedoch verfehlte er in Indonesien als 16. die Punkte und liegt derzeit nur auf WM-Rang 14. Im Qualifying des Argentinien-GP kam der Bayer ebenfalls nicht über den 18. Startplatz hinaus.

Platz 15 und Platz 19 in den zwei freien Trainings bedeuteten am Samstag in Termas, dass Schrötter im Q1 antreten muss. Dort holte er sich erst in den letzten Sekunden als Viertschnellster einen Platz im zweiten Qualifying. Er umrundete das 4,8 km lange Autodromo Termas de Rio Hondo in 1:44,199 min. In Q2 war der Kalex-Pilot dann sogar vier Zehntelsekunden langsamer und strandete mit 1,248 sec Rückstand auf Pole-Setter Fermin Aldeguer (Boscoscuro) auf Rang 18. «Es war mal wieder nicht das, was wir erwartet haben», gestand er im Anschluss.

«In Indonesien lief es nicht einfach nicht gut, aber zu unserer Verwunderung hatten wir hier in Argentinien wieder die gleichen Probleme wie vor zwei Wochen. Langsam wundern wir uns, denn diese Leistung ist so weit entfernt von unserer Performance, die wir bis Katar gehabt haben.»

Besonders bitter für den Deutschen, beim letzten Halt der Moto2-Klasse in Argentinien sicherte sich Schrötter 2019 Startplatz 2 und hält bislang mit 1:42,693 min den All-time-lap-record. «Wir sind wahnsinnig enttäuscht und kennen das Problem momentan nicht. Ich hatte im Winter ein sehr gutes Gefühl und die Rundenzeiten bei den Testfahrten hatten auch bestätigt, dass ich schneller war als in den Vorjahren. Jetzt fahre ich hinterher und habe keine Chance.»

Moto2-Ergebnis, Termas, Q2 (2. April):

1. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,306 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,150

3. Tony Arbolino, Kalex, + 0,207

4. Albert Arenas, Kalex, + 0,309

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,316

6. Celestino Vietti, Kalex, + 0,339

7. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,365

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,404

9. Bo bendsneyder, Kalex, + 0,421

10. Manuel Gonzalez, Kalex, + 0,455

11. Sam Lowes, Kalex, + 0,481

12. Aron Canet, Kalex, + 0,504

13. Jorge Navarro, Kalex, + 0,533

14. Zonta van den Goorbergh, Kalex, + 0,762

15. Joe Roberts, Kalex, + 0,883

16. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,883

17. Pedro Acosta, Kalex, + 0,899

18. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,248