Marcel Schrötter: «Seit Texas auf dem richtigen Weg»

Marcel Schrötter kommt mit seinem Liqui Moly Intact GP-Team zum ersten Rennen in Europa. Nach Platz 4 beim Moto2-Rennen in Austin hofft er auf eine Fortsetzung der Erfolgssträhne in Portimão.

Nach seiner Verletzung beim Wintertest in Portimão hatte Marcel Schrötter in Katar und auf Mandalika nicht die besten Voraussetzungen für den Moto2-Saisonstart. Der Kalex-Fahrer aus dem deutschen Team Liqui Moly Intact GP um Teamchef Jürgen Lingg, kämpfte sich durch die ersten vier Rennen uns fuhr in Texas auf den starken vierten Rang. Nach der kurzen Pause geht es für den Bayern nach Portugal, wo er am Wochenende erneut um WM-Punkte in der Moto2-Klasse kämpfen wird.

«Die Motivation ist nach dem erfreulichen Ergebnis in Austin natürlich hoch. Wir wollen weiter angreifen, um uns im vorderen Fahrerfeld festzubeißen und zu etablieren. Wir wollen regelmäßig solche Resultate einfahren», stellte Schrötter klar. «Austin war kein einfaches Rennen und auch wenn wir sicherlich von einigen Ausfällen profitiert haben, so musste man es selbst auch erst einmal über die Linie bringen.»

Der WM-Zehnte glaubt, dass er einen weitreichenden Fortschritt auf dem Bike erzielt hat. «Das Rennen war gut und genau so wollen wir jetzt in Portugal weitermachen. Ich habe das Gefühl, dass wir seit Texas wieder auf dem richtigen Weg sind, uns Training um Training verbessern und das Motorrad wieder so abstimmen können, dass wir konkurrenzfähig sind. Daher bin ich sehr optimistisch und freue mich, in Portimão wieder weiterarbeiten zu können», betonte der 29-Jährige.

«Wir hatten auf der Strecke einen sehr guten Wintertest, haben somit auch solide Daten, mit denen wir arbeiten und sie vergleichen können. Ich freue mich auf meine Crew, aber auch auf das erste Europa-Rennen, denn die ersten vier Grand Prix waren eine anstrengende Phase zu Saisonbeginn», berichtete der Deutsche.

«Wir sind wirklich viel gereist, von der einen Seite der Welt auf die andere und das spürt man natürlich auch körperlich. Ich habe die freien Tage zur Erholung genutzt, um fit für die Europa-Etappe zu sein.»

Moto2-Ergebnis, Austin, Rennen (10. April):

1. Tony Arbolino, Kalex, 18 Runden, 39:06,552 min (152,2 km/h)

2. Ai Ogura, Kalex, + 3,439 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 4,787

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,529

5. Jorge Navarro, Kalex, + 16,347

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 17,388

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 17,631

8. Joe Roberts, Kalex, + 19,784

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 24,595

10. Barry Baltus, Kalex, + 30,291

11. Albert Arenas, Kalex, + 33,475

12. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 34,785

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 34,988

14. Filip Salac, Kalex, + 37,786

15. Romano Fenati, Boscoscuro, + 38,408

Fahrer-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Vietti 70 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Canet 49. 5. Chantra 45. 6. Lowes 35. 7. Dixon 32. 8. Fernandez 31 9. Roberts 24. 10. Schrötter 23. 11. Navarro 23. 12. Arenas 22. 13. Acosta 20. 14. Bendsneyder 17. 15.Beaubier 16. 16. Alcoba 14. 17. Aldeguer 9. 18. Baltus 6. 19. Ramirez 5. 20. Gonzalez 5. 21. Salac 2. 22. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 11. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 89. 3. Flexbox HP40 72. 4. Mooney VR46 Racing 70. 5. Shimoko GASGAS Aspar 54. 6. Red Bull KTM Ajo 51. Liqui Moly Intact GP 37. 8. Italtrans Racing 24. 9. Pertamina Mandalika SAG 17. 10.American Racing 16. 11. MB Conveyors Speed up 11. 12. RW Racing GP 6. 13. MV Agusta Forward 5. 14. Yamaha VR46 Master Camp 5. 15. Gresini Racing Moto2 2.