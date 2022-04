Jake Dixon (Kalex/3.): «Es waren drei harte Jahre»

Jake Dixon blüht im GASGAS Aspar Team auf und schaffte am Sonntag in Austin/Texas im Moto2-Rennen zum ersten Mal überhaupt den Sprung auf das Treppchen. Das sorgte für große Emotionen.

Jake Dixon verdrückte nach dem ersten Podestplatz seiner WM-Karriere im Parc Fermé die ein oder andere Träne. «Ich weiß es, es ist ein dritter Platz, aber ich habe so hart dafür gearbeitet, ganz ehrlich. All die Stunden, all die schwierigen Rennen… Es waren drei echt harte Jahre und jetzt kann ich endlich mein Potenzial zeigen.»

Dixon war 2018 Zweiter der British Superbike Championship, 2019 bestritt er im Ángel Nieto Team seine erste volle Saison in der Moto2-WM und sammelte gerade einmal sieben Punkte. 2020 wechselte er in das Petronas Sprinta Moto2 Team und stürzte in Le Mans mit dem Sieg vor Augen vier Runden vor Schluss. Drei Grand Prix später zog er sich eine komplizierte Handgelenksverletzung zu, sogar ein Karriereende drohte. Der Brite kämpfte sich zurück, blieb 2021 aber hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem bekam er im damaligen Petronas-Yamaha-Team als Ersatz für den verletzten Franco Morbidelli die Chance auf sein MotoGP-Debüt (19. in Silverstone, Sturz in Aragón).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Austin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Jorge Navarro © Gold & Goose Tony Arbolino gewinnt das Rennen © Gold & Goose Ogura, Arbolino, Dixon © Gold & Goose Sieger Tony Arbolino Zurück Weiter

Mit dem Wechsel in das GASGAS Aspar Team für die Saison 2022 scheint Dixon nun endlich voll angekommen in der Moto2-WM: Die Pole-Position in Mandalika münzte er noch in kein Top-Ergebnis um, in Austin fuhr der Kalex-Pilot dann aber überlegt auf Platz 3.

Um den lang ersehnten Podestplatz ins Ziel zu bringen, ging es der 26-jährige Engländer in einem von vielen Stürzen dominierten Moto2-Rennen in den letzten zehn Runden konservativ, wie er im Anschluss berichtete: «Ich ging kein Risiko ein, ich wusste, dass ich hinter mir acht Sekunden Luft hatte. Ich hatte ein bisschen Mühe, vielleicht hätte ich um den zweiten Platz kämpfen können, aber das war nicht der Tag dafür. Es ging vielmehr darum, die Punkte zu sammeln – und ich glaube, die Leute wissen jetzt, dass ich in diesem Jahr da bin und in jedem Rennen gefährlich sein kann.»

Moto2-Ergebnis, Austin, Rennen (10. April):

1. Tony Arbolino, Kalex, 18 Runden, 39:06,552 min (152,2 km/h)

2. Ai Ogura, Kalex, + 3,439 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 4,787

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,529

5. Jorge Navarro, Kalex, + 16,347

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 17,388

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 17,631

8. Joe Roberts, Kalex, + 19,784

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 24,595

10. Barry Baltus, Kalex, + 30,291

11. Albert Arenas, Kalex, + 33,475

12. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 34,785

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 34,988

14. Filip Salac, Kalex, + 37,786

15. Romano Fenati, Boscoscuro, + 38,408

Fahrer-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Vietti 70 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Canet 49. 5. Chantra 45. 6. Lowes 35. 7. Dixon 32. 8. Fernandez 31 9. Roberts 24. 10. Schrötter 23. 11. Navarro 23. 12. Arenas 22. 13. Acosta 20. 14. Bendsneyder 17. 15.Beaubier 16. 16. Alcoba 14. 17. Aldeguer 9. 18. Baltus 6. 19. Ramirez 5. 20. Gonzalez 5. 21. Salac 2. 22. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 11. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 89. 3. Flexbox HP40 72. 4. Mooney VR46 Racing 70. 5. Shimoko GASGAS Aspar 54. 6. Red Bull KTM Ajo 51. Liqui Moly Intact GP 37. 8. Italtrans Racing 24. 9. Pertamina Mandalika SAG 17. 10.American Racing 16. 11. MB Conveyors Speed up 11. 12. RW Racing GP 6. 13. MV Agusta Forward 5. 14. Yamaha VR46 Master Camp 5. 15. Gresini Racing Moto2 2.