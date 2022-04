Ai Ogura: «Nicht leicht, auf dem Bike zu bleiben»

Austin war für die Moto2-Klasse ein harter Kampf. Im Rennen sind nur 17 Fahrer ins Ziel gekommen. Ai Ogura wurde für das Idemitsu Honda Team Asia Zweiter, Teamkollege Somkiat Chantra stürzte in Runde 1.

«Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis», freute sich Ai Ogura nach dem zweiten Platz beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» in Texas. Der Japaner profitierte von vielen Stürzen, zeigte aber am Ende eine starke Pace und holte sich 20 Punkte auf dem 5,5 km langen Kurs. Auch in der Moto2-Weltmeisterschaft machte der 21-Jährige einen Sprung. Nach seinem zweiten Podestplatz in Folge ist er nach vier von 21 Rennen auf Gesamtplatz 2.

«Nach dem Start, der sehr hektisch verlief, weil ich sehr viele Berührung mit anderen Fahrern hatten, konnte ich mich von Platz 11 auf Platz 6 verbessern. Aus dieser Position war es sehr viel einfacher, das Rennen zu managen», betonte Ogura nach dem Rennen.

Dennoch war nicht alles perfekt für ihn. «Ich kann mit meiner Fahrt nicht zufrieden sein, aber 20 Punkte zu sammeln ist extrem wichtig. Es war wirklich nicht einfach, auf dem Bike zu bleiben, aber insgesamt bin ich zufrieden mit dem Wochenende, auch wenn es nicht perfekt war.»

Somkiat Chantra stürze in Kurve 11 und riss Sam Lowes mit aus dem Rennen. Dafür erhielt der Thailänder einen Long-Lap-Penalty beim nächsten Rennen in Portimão. «Nach Startplatz 17 wusste ich, dass ich einen guten Start benötige, um noch etwas zu holen. Ich bin gut gestartet, aber in Kurve 11 konnte ich das Motorrad nicht abbremsen und ich bin gestürzt. Das ist mein Fehler gewesen, das tut mir für mein Team leid und auch für Sam Lowes», schnaufte der 23 im Anschluss.

Teamchef Hiroshi Aoyama fasste das Wochenende folgendermaßen zusammen. «Ein komplizierter Tag. Chantra stürzte, Ogura landete auf dem Podium. Ich kann in dieser Situation nicht zu 100 Prozent feiern», gestand der ehemalige MotoGP-Fahrer. «Zum Glück ist Somkiat nicht verletzt, er muss aus diesem Fehler lernen. Ai ist ein gutes Rennen gefahren, auch wenn er etwas Glück hatte, er ist Zweiter geworden in einem Überlebenskampf. Insgesamt waren die ersten vier Rennen sehr positiv für uns.»

Moto2-Ergebnis, Austin, Rennen (10. April):

1. Tony Arbolino, Kalex, 18 Runden, 39:06,552 min (152,2 km/h)

2. Ai Ogura, Kalex, + 3,439 sec

3. Jake Dixon, Kalex, + 4,787

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 14,529

5. Jorge Navarro, Kalex, + 16,347

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 17,388

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 17,631

8. Joe Roberts, Kalex, + 19,784

9. Augusto Fernandez, Kalex, + 24,595

10. Barry Baltus, Kalex, + 30,291

11. Albert Arenas, Kalex, + 33,475

12. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 34,785

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 34,988

14. Filip Salac, Kalex, + 37,786

15. Romano Fenati, Boscoscuro, + 38,408

Fahrer-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Vietti 70 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Canet 49. 5. Chantra 45. 6. Lowes 35. 7. Dixon 32. 8. Fernandez 31 9. Roberts 24. 10. Schrötter 23. 11. Navarro 23. 12. Arenas 22. 13. Acosta 20. 14. Bendsneyder 17. 15.Beaubier 16. 16. Alcoba 14. 17. Aldeguer 9. 18. Baltus 6. 19. Ramirez 5. 20. Gonzalez 5. 21. Salac 2. 22. Fenati 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 11. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 89. 3. Flexbox HP40 72. 4. Mooney VR46 Racing 70. 5. Shimoko GASGAS Aspar 54. 6. Red Bull KTM Ajo 51. Liqui Moly Intact GP 37. 8. Italtrans Racing 24. 9. Pertamina Mandalika SAG 17. 10.American Racing 16. 11. MB Conveyors Speed up 11. 12. RW Racing GP 6. 13. MV Agusta Forward 5. 14. Yamaha VR46 Master Camp 5. 15. Gresini Racing Moto2 2.