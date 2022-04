Austin: Pole-Position für US-Star Cameron Beaubier

Ein historischer Tag für dem Motorsport in den Vereinigten Staaten von Amerika. Cameron Beaubier sicherte im Qualifying der Moto2 in Austin die Pole-Position. Marcel Schrötter startet am Sonntag von Platz 13.

Celestino Vietti hatte bisher ein Wochenende zum Vergessen. Der WM-Führende der Moto2-Klasse schaffte es in den drei freien Trainings beim «Red Bull Grand Prix of the Americas» in Austin nicht auf direktem Weg in Qualifying 2. Mit dem Umweg über Q1 gelang es dem Italiener am Samstag in letzter Minute, sich für die entscheidende Q2-Session zu qualifizieren. Neben Vietti schafften auch Bo Bendsneyder, Marcos Ramirez und Jeremy Alcoba den Sprung in das zweite Qualifying.

Bei 26 Grad Celsius Außentemperatur und 45 Grad Celsius Streckenbelag und Sonnenschein ging es für die besten 18 Moto2-Fahrer in Austin um die Pole-Position für das Rennen am Sonntag über 17 Runden. Der Pole-Position-Rekord auf dem Circuit of the Americas stammt von Alex Rins aus der Saison 2016. Damals umrundete der Spanier den 5,5 km langen Kurs in 2:08,850 Minuten. Jake Dixon (Shimoko GASGAS Aspar Team) war der Schnellste nach den drei freien Trainings in Texas und er geht somit als Favorit in das zweite Qualifying.

Die beiden US-Helden Joe Roberts und Cameron Beaubier waren bisher schnell unterwegs in Austin. Beide eröffneten die 15-minütige Session und drehten die ersten schnellen Runden auf dem COTA. Augusto Fernandez stürzte nach sieben Minuten in Kurve 7 und musste die Session vorzeitig beenden. Ebenfalls früh aus dem Rennen um die Pole war Tony Arbolino, der in Kurve 8 zu Boden ging. Beide Kalex-Fahrer zählten nach den Trainings zu den großen Favoriten an diesem Wochenende, beide blieben unverletzt.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session lag WM-Leader Celestino Vietti in Führung. Der Italiener führte vor Canet und Ogura, doch der Japaner verabschiedete sich mit einem Highsider in Kurve 11 von der Zeitenjagd. Sein Bike blieb auf der Strecke liegen, der WM-Vierte war aber okay. Marcel Schrötter war zu diesem Zeitpunkt Zwölfter.

Cameron Beaubier sorgte zwei Minuten vor dem Ende für Gänsehut bei den amerikanischen Fans. Der Fahrer vom American Racing Team holte sich die provisorische Pole mit einer Zeit von 2:08,751 min. Aron Canet wollte diese Zeit schlagen, er schmiss seine Kalex jedoch in Kurve 17 in den Kies. Übrigens: Neben Femin Aldeguer (Boscoscuro) und Marcos Ramirez (MV Agusta) waren 16 Kalex-Fahrer in Q2 am Start.

Im letzten Anlauf versuchten Pedro Acosta und Fermin Aldeguer einen Angriff auf die Spitzenzeit. Auch Arbolino machte sich noch einmal auf den Weg zu einer guten Zeit, doch am Ende reichte es für den 29-jährigen Cameron Beaubier, der seine erste Moto2-Pole-Position mit einem neuen All-Time-Lap-Record holte. Vietti behielt Platz 2, Aron Canet komplettierte die Top-3. Arbolino, Albert Arenas und Jake Dixon belegten die Plätze 4 bis 6, Marcel Schrötter wurde 13.

Beaubier ist fünffacher US-Superbike-Champion. Seine Pole-Position in Austin war erst die dritte eines US-Amerikaners in der Moto2-Weltmeisterschaft. 2010 sorgte Kenny Noyes auf seiner Promotion-Harris für die erste Pole, Joe Roberts holte sich in Katar 2020 den besten Startplatz.

Moto2-Ergebnis, Austin, Q2 (9. April):

1. Cameron Beaubier, Kalex, 2:08,751 min

2. Celestino Vietti, Kalex, + 0,340 sec

3. Aron Canet, Kalex, + 0,532

4. Tony Arbolino, Kalex, + 0,578

5. Albert Arenas, Kalex, + 0,607

6. Jake Dixon, Kalex, + 0,683

7. Jorge Navarro, Kalex, + 0,711

8. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,863

9. Sam Lowes, Kalex, + 1,149

10. Pedro Acosta, Kalex, + 1,174

11. Ai Ogura, Kalex, + 1,252

12. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,269

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,318

14. Marcos Ramirez, MV Agusta, + 1,376

15. Jeremy Alcoba, Kalex, + 1,401

16. Joe Roberts, Kalex, + 1,574

17. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,956

18. Augusto Fernandez, Kalex, keine Zeit