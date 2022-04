Marcel Schrötter (14.) optimistisch: «Top-10 möglich» 08.04.2022 - 22:02 Von Tim Althof

© F.Glänzel Marcel Schrötter

Die Freitags-Trainings der Moto2-Klasse auf dem Circuit of the Americas endeten mit Fermin Aldeguer an der Spitze. Marcel Schrötter kam nur auf Platz 14, war aber nicht so hilflos wie zuletzt in Argentinien.