GP-Sieger Joe Roberts: «Nur der Erste von vielen»

Das Rennen der Moto2-Klasse musste am Sonntag in Portimão nach acht Runden abgebrochen werden, weil elf Fahrer in Kurve 2 auf nasser Fahrbahn zu Sturz kamen. Joe Roberts sicherte sich beim Neustart seinen ersten GP-Sieg.

Das Wochenende an der Algarve war für die Fahrer und Teams eine große Herausforderung. In der Moto2-Klasse waren die drei freien Trainings komplett verregnet und erst zum Qualifying meldete sich die Sonne in Portimão zu Wort. Bei trockenen Bedingungen erkämpfte sich Aron Canet (Kalex) die Pole-Position, Joe Roberts kam nach seinen ersten trockenen Runden bei diesem Event auf Startplatz 9.

Das Rennen am Sonntag sollte über 23 Runden auf dem 4,592 km langen Kurs gehen, doch in der neunten Runde ging alles sehr schnell. Beinahe die gesamte Spitzengruppe rutschte in Kurve 2 mit hohem Tempo von der Strecke. Ein kleiner Regenschauer überraschte elf Fahrer so derart, dass Sie ihre Bikes nicht abfangen konnten und das Rennen abgebrochen werden musste. Auch beim Restart konnten sie nicht an den Start gehen.

Joe Roberts war neben Jake Dixon (GASGAS) einer der wenigen Fahrer, die durchkamen und deshalb beim zweiten Teil des Rennens über sieben Runden in der Favoritenrolle waren. Währen Dixon seine Kalex gleich in Runde 1 in Führung liegend ins Kies feuerte, fuhr Joe Roberts seinen Gegnern davon. Der US-Amerikaner überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden auf WM-Leader Celestino Vietti aus Italien.

Es war der erste WM-Erfolg für Roberts und nach dem Moto2-Rennen in Brünn 2020 sein zweiter Podestplatz. «Das war ein langer Weg für mich», schnaufte der 24-Jährige nach seinem Erfolg. «Dieser Sieg bedeutet mir so viel und ganz besonders meinen amerikanischen Fans zu Hause. Wir haben lange darauf hingearbeitet und endlich haben wir es geschafft. Es ist sehr schön, die US-Flagge auf dem Podium ganz oben zu sehen.»

«In den letzten beiden Runden habe ich meinen Vorsprung gesehen und ich konnte einfach nicht glauben, dass der Abstand so groß ist. In der letzten Runde konnte ich kaum noch fahren, ich war völlig neben der Rolle. Ich wollte nur keinen Fehler machen und es nach Hause bringen», betonte der US-Amerikaner.

In der Gesamtwertung der Moto2-Klasse liegt der Kalex-Fahrer nach fünf von 21 Rennen auf Platz 4. «Ein unglaublicher Tag für das Team und für alle in Amerika. Ich möchte mich bei allen Bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Ich hoffe, es war nur der Erste von vielen.»

Roberts ist der erste Grand-Prix-Sieger aus den Vereinigten Staaten von Amerika seit Ben Spies 2011 in Assen. In der mittleren GP-Klasse hielt die Durststrecke der US-Amerikaner ganze 32 Jahre: John Kocinski gewann 1990 das 250er-Rennen auf dem Hungaroring.

Moto2-Ergebnis, Portimão (24. April):

1. Joe Roberts, Kalex, 7 Rdn in 12:09,757 min (=158,5 km/h)

2. Celestino Vietti, Kalex, + 2,818 sec

3. Jorge Navarro, Kalex, + 2,991

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 3,104

5. Manuel Gonzalez, Kalex, + 3,199

6. Jeremy Alcoba, Kalex, + 3,821

7. Fermin Aldeguer*, Boscoscuro, + 3,784

8. Bo Bendsneyder, Kalex, + 4,648

9. Barry Baltus, Kalex, + 8,103

10. Gabriel Rodrigo, Kalex, + 8,880

11. Romano Fenati, Boscoscuro, + 9,511

12. Keminth Kubo, Kalex, + 22,541

13. Sean Dylan Kelly, Kalex, + 24,669

14. Filip Salac, Kalex, + >1 min

15. Alessandro Zaccone, Kalex, + 1 Runde



*= «track limits»-Vergehen in der letzten Runde

Fahrer-WM Stand nach 5 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 90 Punkte. 2. Ogura 56. 3. Arbolino 54. 4. Roberts 49. 5. Canet 49. 6. Chantra 45. 7. Navarro 39. 8. Schrötter 36. 9. Lowes 35. 10. Dixon 32. 11. Fernandez 31. 12. Bendsenyder 25. 13. Alcoba 24. 14. Arenas 22. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 13. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Ramirez 5. 23. Kubo 4. 24. Salac 4. 25. Kelly 3. 26. Zaccone 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 101 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 90. 3. Elf Marc VDS Racing 89. 4. Flexbox HP40 88. 5. Liqui Moly Intact GP 60. 6. Autosolar GASGAS Aspar 54. 7. Red Bull KTM Ajo 51. 8. Italtrans Racing 49. 9. Pertamina Mandalika SAG 31. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 20. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 13. 14. MV Agusta Forward 5. 15. Gresini Racing Moto2 5.