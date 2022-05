Jerez: Erster GP-Sieg von Ai Ogura, Schrötter in Form

Ai Ogura holte am Samstag die Pole und er gewann auch das Rennen am Sonntag

Ai Ogura (Kalex) gewann am Sonntag das Moto2-Rennen in Jerez. Der Japaner fuhr nach 23 Runden vor dem tapferen Aron Canet und vor Tony Arbolino über den Zielstrich. Marcel Schrötter kämpfte sich erneut in die Top-5.

Ai Ogura eroberte am Samstag auf dem Circuito de Jerez die Pole-Position in der Moto2-Klasse. Er war der erste Japaner, der eine Pole in der Moto2-Klasse einfuhr, seit Tetsuta Nagashima in Österreich 2019. Hinter dem Fahrer vom Honda Team Asia fuhren die beiden Marc VDS-Fahrer Tony Arbolino und Sam Lowes in die erste Startreihe. Marcel Schrötter musste von Startplatz 18 losfahren.

Bei 26 Grad Außentemperatur ging es für die 30 Fahrer um 12:20 Uhr Ortszeit an den Start zum sechsten Rennen der Saison. 23 Runden standen auf dem 4,423 km langen Kurs auf dem Plan.

Ogura startete am besten und setzte sich in Führung. Auf Platz 2 und 3 reihten sich Aron Canet und Boscoscuro-Youngstar Fermin Aldeguer ein. Marcel Schrötter verbesserte sich auf Platz 15. Der WM-Führende Celestino Vietti kam als Sechster aus der ersten Runde.

Pedro Acosta stürzte in der zweiten Runde in Kurve 6. Der Moto3-Weltmeister blieb unverletzt, er lag zuvor auf Platz 8. Nach drei Runden führte Ogura vor Arbolino und Canet. Somkiat Chantra, Lowes und Vietti komplettierten die Top-6, Marcel Schrötter fuhr auf Position 12 um den Kurs. Romano Fenati stürzt ebenfalls beim Rennen zum «Gran Premio Red Bull de España».

In der siebten Runde stürzte Sam Lowes in Kurve 8 über das Voderrad. Der Fahrer war wohlauf. Vorne fuhren Ogura und Canet um die Führung, dicht gefolgt von Arbolino und Chantra. Augusto Fernandez hatte auf Platz 5 bereits vier Sekunden Rückstand. Doch auch Chantra verabschiedete sich eine Runde später aus dem Rennen. Der Thailänder warf seine Kalex in Kurve 9 in das Kiesbett.

Marcel Schrötter hatte sich währenddessen bereits auf Platz 8 vorgekämpft. Am Ende der neunten Runde stürzte Jake Dixon beim Angriff auf Fermin Aldeguer, der Engländer riss den jungen Spanier mit aus dem Rennen. Auch Cameron Beaubier und Marcos Ramirez stürzten, jedoch unabhängig voneinander.

Zehn Runden vor dem Ende des Rennens führte Ogura vor Canet und Arbolino. Alle drei Moto2-Stars waren nur 0,5 Sekunden auseinander. Marcel Schrötter war zu diesem Zeitpunkt der schnellste Mann auf der Strecke, er lag auf Platz 6, der Rückstand zur Spitze war unter sechs Sekunden. Sieben Runden vor dem Ende versuchte der Bayer ein Manöver gegen Vietti auf Platz 5, doch der Italiener konterte gleich wieder.

Schrötter versuchte es eine Runde später erneut, und diesmal war der Angriff erfolgreich. In Kurve 6 setzte er sich auf der Bremse am WM-Führenden vorbei. An der Spitze hatte sich fünf Runden vor dem Fallen der Zielflagge alles sortiert: Ogura lag 1,7 Sekunden vor Canet, der in dieser Woche noch an der Hand operiert wurde. Eine Sekunde hinter dem Spanier fuhr Arbolino auf Platz 3. Dann Fernandez, Schrötter und Vietti. Der Sieger der letzten Woche, Joe Roberts, lag auf Platz 8.

Ai Ogura gewinnt den GP von Spanien in Jerez. Es war der erste WM-Erfolg des 21-jährigen Japaners. In der Gesamtwertung holte er damit 15 Punkte auf Vietti auf. Platz 2 ging an Canet, Dritter wurde Arbolino. Fernandez, Schrötter und Vietti komplettierten die Top-6.

Moto2-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Ai Ogura, Kalex, 23 Rdn

2. Aron Canet, Kalex, + 2,509 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 3,669

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,358

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 9,249

6. Celestino Vietti, Kalex, + 12,122

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,918

8. Joe Roberts, Kalex, + 14,064

9. Albert Arenas, Kalex, + 18,980

10. Jorge Navarro, Kalex, + 27,767

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 31,536

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 33,308

13. Stefano Manzi, Kalex, + 33,635

14. Barry Baltus, Kalex, + 33,751

15. Lorenzo Dalla Porta, + 33,836

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.