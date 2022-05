Marcel Schrötter: Zweimal Crash und trotzdem schnell

Am Freitag merkte man Marcel Schrötter die Freude am Fahren in Le Mans an. Der Kalex-Fahrer war gut unterwegs, verzeichnete aber in beiden freien Moto2-Trainings jeweils einen Sturz. Noch mehr Druck machen lautet das Mot

Platz 6 in den kombinierten Zeiten aus den beiden freien Trainings am Freitag in Le Mans, zu Spitzenreiter Somkiat Chantra fehlen 0,481 Sekunden. Keine schlechte Bilanz für den deutschen Moto2-Piloten Marcel Schrötter aus Bayern. Dennoch wurde die Freude in Le Mans etwas gedämpft: Jeweils ein Sturz am Ende von FP1 und FP2 sorgte bei seinem Liqui Moly Intact GP-Team für etwas mehr Arbeit als gewohnt.

«Die beiden Stürze sind nicht optimal. Es ist ärgerlich, aber okay», kommentierte Marcel Schrötter am Freitag. «Ich bin in FP1 einmal von der Strecke abgekommen, hatte dann schmutzige Reifen und als ich dann in die nächste Rechtskurve kam, ist mir einfach das Vorderrad eingeklappt. Das sind Stürze, die muss man nicht unbedingt haben, aber der Grund ist klar. Die erste Session war ordentlich, denn am Ende haben wir gesehen, wie beschädigt der Reifen schon war. Ich habe auch gemerkt, dass ich kaum noch Rückmeldung vom Reifen erhalten habe. Links und rechts war er komplett aufgerissen.»

Der WM-Sechste fügte an: «Im zweiten Training bin ich mit frischen Reifen raus und ich konnte gleich schneller werden. Leider bin ich zum Schluss nochmal gestürzt. Ein kleines Fragezeichen habe ich vor dem Kopf, denn ich habe nichts anders gemacht als zuvor. Ich darf jetzt nicht anfangen zu überlegen oder zu zweifeln. Wir analysieren das einmal, vielleicht habe ich doch einen kleinen Fehler gemacht und zu hart gebremst.»

«Insgesamt sind wir auf einem guten Weg, wir sind schnell und gut dabei. Wir müssen so weitermachen, ordentlich Druck machen und versuchen, einen weiteren Sturz am Wochenende zu vermeiden», stellte Schrötter klar. Zuletzt landete der Deutsche in den Rennen zweimal auf Platz 4 und einmal auf dem fünften Rang.

Moto2-Ergebnis, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. Mai):

1. Somkiat Chantra, Kalex, 1:36,108 min

2. Pedro Acosta, Kalex, + 0,058 sec

3. Augusto Fernández, Kalex, + 0,155

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,295

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,409

6. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,481

7. Stefano Manzi, Kalex, + 0,500

8. Jake Dixon, Kalex, + 0,502

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,522

10. Albert Arenas, Kalex, + 0,540

11. Celestino Vietti, Kalex, + 0,638

12. Barry Baltus, Kalex, + 0,664

13. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,689

14. Aron Canet, Kalex, + 0,695

15. Joe Roberts, Kalex, + 0,698