Mugello: Aron Canet auf Pole, Schrötter abgeschlagen 28.05.2022 - 16:06 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Aron Canet feierte in Mugello Pole-Position Nr. 3 © Gold & Goose Marcel Schrötter hatte in Mugello am Samstag Pech Zurück Weiter

Aron Canet holte sich am Samstag in Mugello die Pole-Position. Der Kalex-Fahrer setzte sich im Trockenen gegen Pedro Acosta und Sam Lowes durch. Marcel Schrötter blieb im Verkehr hängen und scheiterte am Einzug ins Q2.