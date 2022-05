Mugello FP3: Save von Vietti, Sturz von Schrötter

Aron Canet (Kalex) fuhr im FP3 der Moto2-Klasse beim «Gran Premio d’Italia Oakley» Bestzeit, Marcel Schrötter muss als 16. bereits im Qualifying 1 antreten.

Das FP3 der Moto2-Klasse begann mit einem bemerkenswerten Save von WM-Leader Celestino Vietti in Kurve 1. Weniger Glück hatten die nachfolgenden Fahrer, die stürzten: Marcos Ramirez musste sein Bike aufrichten, um nicht auf Vietti aufzufahren, und Gabriel Rodrigo krachte in der Folge in die MV Agusta.

Zur Halbzeit der 40-minütigen Session Sam Lowes in 1:51,864 min vorne, während sich Marcel Schrötter als Achter in den Top-14 hielt, die den direkten Q2-Einzug garantieren. Der Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP stürzte allerdings sechs Minuten vor Schluss in Kurve 14 und wurde bis auf Platz 16 durchgereicht. Dabei lag er nur 0,348 sec zurück.

Tony Arbolino stürzte im Finish noch in der ersten Kurve, auch der Austin-Sieger muss damit als 15. ins Q1. Mit FP3-Bestzeit glänzte dagegen Aron Canet (Flexbox HP40) vor dem Ajo-Duo Pedro Acosta und Augusto Fernández.

Moto2, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP3 (28. Mai):

1. Canet, Kalex, 1:51,761 min

2. Acosta, Kalex, + 0,059 sec

3. Fernández, Kalex, + 0,067

4. Lowes, Kalex, + 0,103

5. Dalla Porta, Kalex, + 0,123

6. Baltus, Kalex, + 0,143

7. Vietti, Kalex, + 0,148

8. Bendsneyder, Kalex, + 0,258

9. Dixon, Kalex, + 0,297

10. Arenas, Kalex, + 0,301

11. Ogura, Kalex, + 0,315

12. Beaubier, Kalex, + 0,320

13. Navarro, Kalex, + 0,329

14. Roberts, Kalex, + 0,343

15. Arbolino, Kalex, + 0,345

16. Schrötter, Kalex, + 0,348

17. Pasini, Kalex, + 0,384

18. Chantra, Kalex, + 0,399

19. Lopez, Boscoscuro, + 0,483

20. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,530