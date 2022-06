Marcel Schrötter (9.): Falsche Entscheidung getroffen

Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP Team) hatte nach Platz 11 in den freien Trainings in Montmeló den direkten Sprung ins Q2 geschafft. Doch das Qualifying des Bayerns wurde von Reifenproblemen bestimmt.

Nachdem Marcel Schrötter in Mugello nicht über Startplatz 20 hinausgekommen war, lief es für den Deutschen aus dem Liqui Moly Intact GP Team auf dem «Circuit Barcelona-Catalunya» deutlich besser. Aus der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings ging der Bayer als Elfter hervor, was ihm einen direkten Platz im Q2 gesichert hatte.

Im Gegensatz zum Freitag und zum Samstagmorgen hatten zu Beginn des Moto2-Qualifyings in Montmeló einige Wolken am Himmel für kühlere Lufttemperaturen und einen leichten Windzug gesorgt. Die veränderten Bedingungen erschwerten Schrötter die Arbeit: «Ich selbst habe mich für den weichen Vorderreifen entschieden, weil er mir am Morgen ein gutes Gefühl gegeben hat. Aber durch die Temperaturen am Nachmittag und durch den Wind war ich in den ersten zwei Runden relativ am Anschlag», berichtete der 29-Jährige von seinen Problemen.

«Ich war hinter Sam Lowes und konnte von ihm etwas profitieren, jedoch hatte ich mit dem Vorderrad stark zu kämpfen. Daher denke ich, habe ich mit dem weichen Reifen die falsche Entscheidung getroffen», musste sich Schrötter eingestehen.

Auch im zweiten Outing konzentrierte sich der Kalex-Pilot auf die Reifenwahl: «Anschließend bin ich in die Box gekommen, da nach zwei bis drei Runden der Hinterreifen kaum noch Verbesserungen zulässt. Wir haben dann probeweise vorne und hinten den harten Reifen montiert. Mit der Kombination bin ich dann allein eine ordentliche Zeit gefahren, das konnte sich wirklich sehen lassen.»

Am Ende reichte Schrötters Zeit von 1:44,477 min für Startposition 9, auf die Bestzeit von Celestino Vietti (Mooney VR46 Team) büßte er 0,654 sec ein. «Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Unser Ziel war es, uns im Qualifying zu verbessern und das haben wir inzwischen geschafft. Wir starten aus der dritten Reihe, das ist auf jeden Fall eine große Steigerung zu den letzten Rennen.»

Moto2-Ergebnis, Montmeló, Q2 (4. Juni):

1. Celestino Vietti, Kalex, 1:43,823 min

2. Aron Canet, Kalex, + 0,008 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,179

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,222

5. Albert Arenas, Kalex, + 0,226

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,367

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,584

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,607

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,654

10. Ai Ogura, Kalex, + 0,668

11. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,756

12. Pedro Acosta, Kalex, + 0,868

13. Filip Salac, Kalex, + 0,879

14. Manuel Gonzalez, Kalex, + 0,889

15. Lorenzo Dalla Porta, Kalex + 0,925

16. Jorge Navarro, Kalex, + 0,955

17. Barry Baltus, Kalex, + 1,010

18. Tony Arbolino, Kalex, +1,055