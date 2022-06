Montmeló: Vietti holt Pole, Schrötter in Top-10 04.06.2022 - 15:59 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Vietti feiert die dritte Pole-Position seiner Karriere © Gold & Goose Die Top-3 in Montmeló: Aron Canet, Celestino Vietti und Joe Roberts (v.l.n.r.) Zurück Weiter

Celestino Vietti (VR46 Team) setzte sich aus Q1 kommend im Moto2-Qualifying in Montmeló durch. Am Ende lagen die Top-16 lagen innerhalb einer Sekunde, Marcel Schrötter schaffte als Neunter den Sprung in die Top-10.