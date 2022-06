Montmeló: Vietti von Pole zum Sieg, Schrötter Fünfter

Vietti presst sich in der letzten Runde an Canet vorbei und holt sich seinen dritten Saisonsieg

Das Moto2-Rennen in Montmeló blieb bis zum Schluss spannend, da vier Fahrer um den Sieg kämpften. WM-Leader Celestino Vietti setzte sich knapp gegen Aron Canet durch. Marcel Schrötter wurde im Kampf ums Podest Fünfter.

Der «Circuit Barcelona-Catalunya» begrüßte die 31 Moto2-Piloten am Sonntag zum neunten Lauf der Saison 2022 mit einem wolkenlosen Himmel sowie 28 Grad Außentemperatur und 50 Grad Asphalttemperatur.

WM-Leader Celestino Vietti (Kalex) hatte sich am Samstag seine zweite Pole-Position in der mittleren Kategorie geholt und damit die besten Chancen auf den Rennsieg. Hinter ihm in Reihe 1 lauerten Aron Canet (Flexbox HP 40) sowie der Amerikaner Joe Roberts (Italtrans), der zuletzt in Mugello als Zweiter auf dem Podest stand. Marcel Schrötter ging das 22-Runden-Rennen auf der 4,675 km langen Piste von Startposition 9 an.

Jake Dixon startete am besten und setzte sich in Führung. Auf Platz 2 und 3 reihten sich Roberts und Canet ein. Marcel Schrötter verbesserte sich auf Rang 7, während Pole-Mann Vietti auf Platz 5 zurückgefallen war. Mit Rodrigo-Ersatzmann Alex Toledo wurde in Runde 3 das erste Sturzopfer vermeldet, der 20-jährige Spanier blieb unverletzt. Eine Runde später erwischte es auch Filip Salac, das Rennen des Tschechen endete nach einem Sturz in Kurve 13 frühzeitig.

Nach vier Runden führte Roberts vor Canet. Mit einer halben Sekunde Abstand folgte das Inde GASGAS Aspar-Duo Dixon und Albert Arenas, Ai Ogura und Vietti komplettierten die Top-6. Mugello-Sieger Pedro Acosta konnte seine Startposition nicht verbessern, der Moto3-Weltmeister lag nach sechs Runden weiterhin auf Platz 12.

Texas-Polesetter Cameron Beaubier (American Racing) stürzte in Kurve 14, für den Amerikaner war es der vierte Rennsturz der Saison. Marcel Schrötter kämpfte derweilen auf Position 8 gegen Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) sowie Ogura und Vietti um Position 5.

Zur Halbzeit des Rennens hatte sich Roberts einen Vorsprung von 2,4 sec herausgefahren, doch dann der Schreckmoment: Der Amerikaner versenkte seine Italtrans-Kalex in Kurve 5 im Kiesbett und warf damit die Chance auf seinen zweiten Moto2-Sieg weg. Roberts war bis dato der einzige Pilot im Feld, der in jedem Rennen gepunktet hatte, somit war der Ausfall sein erster Nuller der Saison. Durch Roberts Ausscheiden bildete sich eine sechsköpfige Kampfgruppe um den Rennsieg, in der auch Schrötter involviert war.

Zehn Runden vor Schluss verschafften sich Canet und Dixon etwas Luft und führten eine halbe Sekunde vor Vietti, Arenas, Fernández und Schrötter. Eine Runde später schnappte sich der Bayer, der als einziger den harten Hinterreifen montiert hatte, Arenas und machte sich auf die Jagd nach dem 24-jährigen Fernández.

Die finalen fünf Runden eröffnete Canet als Führender, die Top-4 lagen innerhalb einer halben Sekunde eng beieinander, während Schrötter etwas abreißen lassen musste. In Runde 19 stürzte Sam Lowes. Der Fahrer vom Marc VDS Team war wohlauf, doch für den Briten war es das sechste Rennen in Folge, in dem er keine Punkte sammelte.

Im letzten Umlauf wurde es noch einmal spannend, mit Vietti, Canet, Dixon und Fernández kämpften vier Piloten bis zur letzten Kurve um den Rennsieg. Vier Kurven vor Schluss kollidierten Canet und Vietti, mit dem besseren Ausgang für Vietti, der mit seinem dritten Moto2-Sieg seine WM-Führung ausbaute. Canet musste sich dem Italiener um acht Hundertstelsekunden geschlagen geben, für den Spanier bedeute der zweite Rang den fünften Podestplatz in dieser Saison. Augusto Fernández komplettierte das Podium und verwies Dixon auf Rang 4.

Marcel Schrötter kam nach einem starken Rennen 1,470 sec hinter Vietti als Fünfter ins Ziel. Acosta und Ogura komplettierten die Top-7.

Moto2-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Celestino Vietti, Kalex, 22 Rdn

2. Aron Canet, Kalex, + 0,081 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,522

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,646

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,470

6. Pedro Acosta, Kalex, + 6,298

7. Ai Ogura, Kalex, + 6,320

8. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 7,229

9. Manuel Gonzalez, Kalex, + 10,746

10. Tony Arbolino, Kalex, + 12,056

11. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 12,614

12. Somkiat Chantra, Kalex, + 13,206

13. Bo Bendsneyder, Kalex, + 18,335

14. Jorge Navarro, Kalex, + 18,495

15. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 19,894

Fahrer-WM Stand nach 9 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 133 Punkte. 2. Ogura 117. 3. Canet 109. 4. A. Fernandez 96. 5. Arbolino 89. 6. Roberts 86. 7. Schrötter 75. 8. Chantra 65. 9. Navarro 58. 10. Acosta 55. 11. Dixon 55. 12. Bendsneyder 44. 13. Beaubier 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 28. 18. Aldeguer 21. 19. Lopez 16. 20. Baltus 15. 21. Dalla Porta 10. 22. Manzi 9. 23. Salac 8. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 36. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 182 Punkte. 2. Flexbox HP40, 167. 3. Red Bull KTM Ajo 151. 4. Mooney VR46 Racing 133. 5. Elf Marc VDS Racing 124. 6. Liqui Moly Intact GP Team 106. 7. Italtrans Racing 96. 8. Inde GASGAS Aspar Team 90. 9. Pertamina Mandalika SAG 50. 10. Lightech Speed up 44. 11. American Racing 41. 12. Yamaha VR46 Master Camp 41. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.