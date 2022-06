Schwerer Autounfall: Aron Canet im Krankenhaus

Keine guten Nachrichten aus Spanien. Moto2-Fahrer Aron Canet hatte am Samstagabend einen schweren Autounfall in seiner heimischen Region. Der 22-Jährige musste aus dem Auto befreit werden.

Sportlich gesehen läuft das Jahr 2022 nicht schlecht für Aron Canet. In neun Rennen fuhr er bereits fünfmal auf das Podium, in der Moto2-Weltmeisterschaft liegt er vor dem Rennen am Sachsenring auf Position 3 – 24 Zähler hinter WM-Leader Celestino Vietti.

Am Sonntagmorgen die erschreckende Nachricht aus der Region um Valencia in Spanien: Aron Canet verunfallte mit einer Chevrolet Corvette am Samstagabend gegen 19.30 Uhr. Der Spanier war unterwegs auf der Straße CV-510 zwischen Alzira und Corbera, das berichtete das «Motoracing Magazine» aus Spanien.

Die Feuerwehr musste Canet aus dem Wrack befreien. Dem Bericht zu Folge bekam er harte Schläge am Kopf und im Gesicht ab. Er musste in das nahe gelegene Krankenhaus «La Ribera» gebracht werden. Ob sein Einsatz am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring in Gefahr ist, ist unklar.

Fahrer-WM Stand nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Vietti 133 Punkte. 2. Ogura 117. 3. Canet 109. 4. A. Fernandez 96. 5. Arbolino 89. 6. Roberts 86. 7. Schrötter 75. 8. Chantra 65. 9. Navarro 58. 10. Acosta 55. 11. Dixon 55. 12. Bendsneyder 44. 13. Beaubier 38. 14. Lowes 35. 15. Arenas 35. 16. Alcoba 31. 17. Gonzalez 28. 18. Aldeguer 21. 19. Lopez 16. 20. Baltus 15. 21. Dalla Porta 10. 22. Manzi 9. 23. Salac 8. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 36. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 182 Punkte. 2. Flexbox HP40, 167. 3. Red Bull KTM Ajo 151. 4. Mooney VR46 Racing 133. 5. Elf Marc VDS Racing 124. 6. Liqui Moly Intact GP Team 106. 7. Italtrans Racing 96. 8. Inde GASGAS Aspar Team 90. 9. Pertamina Mandalika SAG 50. 10. Lightech Speed up 44. 11. American Racing 41. 12. Yamaha VR46 Master Camp 41. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 14. 15. MV Agusta Forward 5.