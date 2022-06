Platz 5 für Marcel Schrötter: «Angst war vorhanden»

Im Qualifying auf dem Sachsenring erzielte Marcel Schrötter den fünften Startplatz für das Moto2-Rennen am Sonntag. Diese starke Ausgangslage bringt ihm am Sonntag eine Favoritenrolle für sein Heimrennen.

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter schaffte es am Samstag beim Deutschland-GP nicht direkt in Q2, da er in FP3 nur auf Platz 16 landete. Eine gelbe Flagge verhinderte eine bessere Zeit. Schrötter ließ sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Er setzte sich in Q1 durch und fuhr im zweiten Zeittraining auf den fünften Startplatz. Ihm fehlten 0,4 Sekunden auf Polesetter Sam Lowes (Kalex).

«Durch Q1 zu gehen ist nie besonders angenehm. Aber es gibt auch Situationen, wo du es zu deinem Vorteil nutzen kannst, besonders wenn die Bedingungen sich verändern», erklärte der Bayer. «Man muss aber zunächst weiterkommen, und die Reifen halten meist nur zwei bis drei Runden. Es kann auch mal ein Fehler passieren, diese Angst war vorhanden, man kann sich damit viel versauen.»

«Am Ende war es eines meiner besten Qualifyings, weil wir dieses Jahr generell nicht in der Position sind, um im Zeittraining ganz vorne fahren zu können», betonte Schrötter im Interview. «Dieses Ergebnis aus Q1 heraus zu holen und das beim Heimrennen ist schon stark. Ich bin sehr glücklich mit der Art und Weise, wie ich gefahren bin. In Q2 bin ich minimal aufgehalten worden, es waren also keine perfekten Runden. Am Ende können wir dennoch sehr zufrieden sein, zwei top Qualifyings.»

Es war Schrötters bestes Qualifying-Ergebnis seit dem Österreich-GP 2020, als er Startplatz 3 erkämpfte. «Normalerweise sind die ersten drei Reihen immer sehr wichtig. Hier am Sachsenring sind es die ersten beiden Startreihen. Das haben wir erreicht», freute sich der 29-Jährige.

«Die Hitze war für mich kein Problem, weil wir immer nur wenige Runden am Stück gefahren sind», fügte der WM-Siebte an. «Ich hatte auch keine Zeit, um darüber nachzudenken, dass es warm ist. Es ist natürlich anstrengend, weil man alles gibt, aber ich leide nicht unter den Bedingungen.»

Moto2-Ergebnis, Sachsenring, Q2 (18. Juni):

1. Sam Lowes, Kalex, 1:23,493 min

2. Albert Arenas, Kalex, + 0,272 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,332

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,404

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,420

6. Aron Canet, Kalex, + 0,480

7. Tony Arbolino, Kalex, + 0,598

8. Celestino Vietti, Kalex, + 0,637

9. Joe Roberts, Kalex, + 0,641

10. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,729

11. Pedro Acosta, Kalex, + 0,775

12. Alonso Lopez, Boscoscuro, + 0,821

13. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,822

14. Ai Ogura, Kalex, + 0,825

15. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,841