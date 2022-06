Sachsenring: Sam Lowes auf Pole, Schrötter in Reihe 2 18.06.2022 - 16:22 Von Tim Althof

Marcel Schrötter sicherte sich für das Moto2-Rennen am Sonntag eine starke Ausgangslage. Der Bayer wird aus Reihe 2 in den Deutschland-GP starten. Sam Lowes holte sich die Pole-Position am Sachsenring.