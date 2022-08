Silverstone FP2: Fernandez vorne, Schrötter Zehnter 05.08.2022 - 17:01 Von Tim Althof

Augusto Fernandez © F.Glänzel Jake Dixon stürzte im FP2

Augusto Fernandez fuhr am Freitag in Silverstone die Bestzeit in der Moto2. Der Spanier distanzierte Jake Dixon und Alonso Lopez auf den Plätzen 2 und 3. In Abwesenheit von Pedro Acosta wurde Marcel Schrötter Zehnter.