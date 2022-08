Marcel Schrötter weiß: «Niveau ist einfach so hoch»

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter begann das erste Wochenende der zweiten Moto2-Saisonhälfte mit einem zehnten Rang in den ersten beiden Trainings in Silverstone. Doch er verspricht sich deutlich mehr.

Marcel Schrötter steht nach dem ersten Trainingstag beim GP in Silverstone auf dem zehnten Platz in der Moto2-Klasse da. Der 29-Jährige verlor allerdings fast eine Sekunde auf den Spitzenreiter Augusto Fernandez (Red Bull KTM Ajo).

«Der erste Tag nach der Sommerpause war positiv. Am Morgen waren wir solide dabei, wir haben den Schritt auf den weichen Reifen nicht gemacht. Der bringt hier einige Zehntel. Deshalb sah es zunächst mit der Platzierung nicht so schön aus», berichtete Schrötter anschließend im Interview.

Der Bayer fügte hinzu: «Nach so einer Pause muss man festhalten, dass es keinen Unterschied macht, ob es eine oder zwei Wochen oder drei Monate sind. Das Niveau ist einfach so hoch, dass wir sofort wieder an die Zeiten anknüpfen. Trotzdem, ich wollte einfach keinen Fehler machen und gut in die zweite Saisonhälfte starten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Silverstone © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

«Im FP2 haben wir auf dem weichen Reifen einen guten Schritt nach vorne gemacht, ich glaube sogar 1,2 Sekunden habe ich mich verbessert», freute sich der Kalex-Fahrer. «Der zweite Run war von mir allerdings nicht so gut. Da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich schwergetan, um auf gute Zeiten zu kommen.»

«Insgesamt war es ein solider Tag. Die ersten beiden sind sehr, sehr schnell. Aber ansonsten sind wir voll dabei. Wir werden es analysieren und versuchen, ein paar Dinge am Motorrad zu verbessern und etwas an meinem Fahren», fasste Schrötter ein Resümee seines Tages.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Augusto Fernández, Kalex, 2:04,573 min

2. Dixon, Kalex, + 0,187 sec

3. Lopez, Boscoscuro, + 0,556

4. Arbolino, Kalex, + 0,576

5. Arenas, Kalex, + 0,785

6. Salac, Kalex, + 0,841

7. Ogura, Kalex, + 0,898

8. Beaubier, Kalex, + 0,939

9. Vietti, Kalex, + 0,973

10. Schrötter, Kalex, + 1,017

11. Bendsneyder, Kalex, + 1,045

12. Roberts, Kalex, + 1,054

13. Canet, Kalex, + 1,066

14. Aledeguer, Boscoscuro, + 1,096