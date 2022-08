Spielberg: Pole für Ai Ogura, Marcel Schrötter Achter

Marcel Schrötter kämpfte sich durch Q1 und beeindruckte mit seinem Tempo in Q2 in Spielberg, doch die Pole-Position holte sich Ai Ogura aus Japan. Alonso Lopez und Augusto Fernandez ebenfalls in Startreihe 1.

In der Moto2-Klasse setzte sich an diesem Wochenende besonders Jake Dixon in Szene. Der Engländer aus dem GASGAS-Aspar-Team von Jorge Martinez wirkte bereits in den freien Trainings von seinem Podestplatz in Silverstone beflügelt. So kam der 26-jährige Kalex-Fahrer als Führender der kombinierten Zeitenliste in das zweite Qualifying von Spielberg.

Marcel Schrötter hingegen hatte zunächst eine ordentliche Portion Arbeit vor sich. Der Deutsche aus dem Liqui Moly Intact GP-Team musste in Q1 ran und sich mit vielen weiteren Top-Piloten um die letzten vier Plätze für Q2 streiten. Cameron Beaubier erzielte in der 15-minütigen Session die Bestzeit, Marcel Schrötter folgte ihm als Zweiter in das entscheidende Qualifying. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Bo Bendsneyder schafften ebenfalls die Hürde auf dem Red Bull Ring.

Zur Halbzeit der Q2-Session setzte sich Boscoscuro-Fahrer Alonso Lopez in Führung. Der Spanier fuhr mit einer Rundenzeit von 1:33,981 min die beste Zeit. Damit war er bereits schneller als die Bestzeit am Samstagmorgen. Ai Ogura und Augusto Fernandez folgte auf den Plätzen 2 und 3, Marcel Schrötter wusste den Streckenvorteil aus Q1 zu nutzen und war Fünfter.

Fünf Minuten vor dem Ende stürzte Cameron Beaubier in Kurve 1. Der US-Amerikaner blieb unverletzt. Auch Aron Canet stürzte zwei Minuten später in Turn 1.

Zum Schluss zog Ai Ogura alle Register und stellte seine Kalex mit einer Zeit von 1:33,933 min auf die Pole-Position. Für den 21-Jährigen war es die zweite Pole in der Moto2-Klasse und in diesem Jahr. Hinter dem Japaner starten Alonso Lopez und Augusto Fernandez aus der ersten Startreihe beim Österreich-GP am Sonntag.

Jake Dixon, Somkiat Chantra und Pedro Acosta stehen in der zweiten Startreihe, Marcel Schrötter wird von Position 8 in das Rennen über 25 Runden gehen.

Moto2-Ergebnis, Q2 (20. August):

1. Ogura, Kalex, 1:34,016 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,048 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,168

4. Dixon, Kalex, + 0,171

5. Chantra, Kalex, + 0,172

6. Acosta, Kalex, + 0,193

7. Vietti, Kalex, + 0,237

8. Schrötter, Kalex, + 0,312

9. Arenas, Kalex, + 0,321

10. Dalla Porta, Kalex, + 0,324

11. Beaubier, Kalex, + 0,449

12. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,488

13. Canet, Kalex, + 0,512

14. Salac, Kalex, + 0,583

15. Arbolino, Kalex, + 0,669