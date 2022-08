Spielberg: Ai Ogura übernimmt mit Sieg die WM-Führung

Ai Ogura gewann zum zweiten Mal in diesem Jahr

Ai Ogura fuhr an einem perfekten Wochenende auf dem Red Bull Ring seinen zweiten Karriereerfolg ein. Der Japaner gewann vor Somkiat Chantra und Jake Dixon. Marcel Schrötter holte sich ein Top-10-Ergebnis.

Das Wetter am Spielberg war bewölkt und das Thermometer zeigte 20 Grad, als auf dem Red Bull Ring am Sonntagmittag die Ampel für das Moto2-Rennen auf Grün ging. Am Samstag hatte sich Ai Ogura die Pole-Position für den Österreich-GP geholt, somit auch die beste Ausgangsposition für das Rennen über 25 Runden.

Marcel Schrötter musste das Rennen von Platz 8 in Angriff nehmen. Den besten Start erwischte Ai Ogura, dahinter stritten Augusto Fernandez und Alonso Lopez um die Plätze. Nach einer Runde führte Ogura vor Lopez, Jake Dixon und Somkiat Chantra. Marcel Schrötter war Neunter.

Alessandro Zaccone stürzte in Runde 2 in der dritten Kurve. Er musste auf einer Liege abtransportiert werden, sein Motorrad war stark beschädigt. In Runde 5 stürzte Sean Dylan Kelly, dann auch Keminth Kubo. Vorne setzte sich Ogura auf seiner Kalex um eine halbe Sekunde von Chantra und Lopez ab. Celestino Vietti, Acosta, Aron Canet und Augusto Fernandez lagen nach sechs Runden auf den Plätzen 4 bis 7. Marcel Schrötter fuhr weiterhin auf Platz 9.

Manuel Gonzalez stürzte dann ebenfalls, blieb aber unverletzt. Celestino Vietti war anschließend deutlich schneller als Lopez auf seiner Boscoscuro. Der Italiener überholte Lopez und setzte sich hinter Ogura und Chantra auf Platz 3. Dann rutschte Filip Salac in Kurve 9 aus, ebenso Fermin Aldeguer in der neuen Münzer-Schikane.

Zehn Runden vor dem Fallen der Zielflagge rückte das Feld an der Spitze wieder enger zusammen. Ogura führte neun Zehntel vor Teamkollege Chantra, dahinter hatte Vietti eine Lücke von mehr als 1,5 Sekunden zu gefahren. Der Italiener ging voll auf Angriff, stürzte aber dann in Kurve 3. Das Rennen für den WM-Dritten war damit verloren.

Somit rutsche Pedro Acosta auf Rang 3 nach vorne. Der Moto3-Weltmeister von 2021 lag allerdings bereits 6 Sekunden hinter Chantra. Dann Canet, Dixon, Fernandez und Lopez. Marcel Schrötter lag auf Platz 8, dann kollidierte Tony Arbolino mit Lorenzo Dalla Porta in Kurve 3, beide stürzten.

Zwei Runden vor dem Ende bekämpften sich Chantra und Ogura in einem eisernen Zweikampf an der Spitze, sieben Sekunden dahinter ging es zwischen Acosta, Dixon, Fernandez und Canet um den letzten Podestplatz auf dem Red Bull Ring.

Chantra wartete bis zur vorletzten Kurve und setzte einen Angriff, doch Ogura konterte in der letzten Kurve. Der Japaner gewann seinen zweiten GP der Saison und übernahm auch die WM-Führung. Im Kampf um Position 3 gelang es Jake Dixon Pedro Acosta zu überrumpeln. Dixon wurde also Dritter, dann Acosta und Fernandez auf Platz 4 und 5. Schrötter sicherte Platz 8 ab.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Ogura, Kalex, 25 Rdn in 39:30,070 min (=165,1 km/h)

2. Chantra, Kalex, + 0,173

3. Dixon, Kalex, + 7,854

4. Acosta, Kalex, + 7,960

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 8,037

6. Canet, Kalex, + 9,401

7. Lopez, Boscoscuro, + 12,995

8. Schrötter, Kalex, + 18,254

9. Arenas, Kalex, + 20,661

10. Alcoba, Kalex, + 22,227

11. Navarro, Kalex, + 23,443

12. Baltus, Kalex, + 25,793

13. Beaubier, Kalex, + 27,788

14. Roberts, Kalex, + 27,909

15. Bendsneyder, Kalex, + 28,347

Fahrer-WM Stand nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Ogura 183 Punkte. 2. Augusto Fernandez 182. 3. Vietti 156. 4. Canet 137. 5. Roberts 108. 6. Arbolino 108. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 96. 9. Chantra 92. 10. Acosta 88. 11. Navarro 75. 12. Lopez 64. 13. Bendsneyder 62. 14. Arenas 52. 15. Lowes 51. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 43. 18. Alcoba 41. 19. Aldeguer 38. 20. Salac 21. 21. Baltus 20. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 325 Punkte. 2. Boscoscuro 86. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 275 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 270. 3. Flexbox HP40 212. 4. GASGAS Team Aspar 160. 5. Elf Marc VDS Racing 159. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 137. 8. Italtrans Racing 118. 9. CAG Speed up 109. 10. Pertamina Mandalika SAG 68. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 46. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 20. 15. MV Agusta Forward 5.