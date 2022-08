Marcel Schrötter (Rang 8): «Es fehlte der Speed»

Am Grid in Österreich: Marcel Schrötter brauste auf Platz 8

Marcel Schrötter (Kalex) schrieb beim Österreich-GP zwar wieder an, glücklich war der Intact-Fahrer nach Platz 8 aber nicht. Und wie steht es um die Zukunft von Deutschlands einzigem GP-Stammfahrer?

Mit Startplatz 8 war Marcel Schrötter nach dem Umweg über Q1 noch glücklich, der achte Rang im Rennen auf dem Red Bull Ring stellte den Kalex-Piloten aus dem Liqui Moly Intact GP aber nicht ganz zufrieden. «Es ist auf keinen Fall ein Desaster, aber meine Tendenz im Rennen geht in diesem Jahr eigentlich immer nach vorne. Meine Rennpace ist eigentlich stärker», gab er kurz nach der Zieldurchfahrt in der Box zu bedenken.

«Wir hatten ein schwieriges Rennen, im Qualifying konnte ich dann aber zweimal einen guten Rhythmus und gute Zeiten fahren», schilderte Schrötter. «Heute in der Früh war es aber wieder zäh. Das Gefühl hat ein bisschen gefehlt, auch zur Front. Jetzt im Rennen war es ziemlich identisch. Ich hatte von Anfang an Mühe dran zu bleiben, mir fehlte einfach der Speed. Das macht es dann einfach schwierig. Zum Schluss ist es ein bisschen besser geworden und ich konnte im Vergleich zu den anderen ganz gute Zeiten fahren. 18 Sekunden Rückstand auf den Sieger sind aber einfach zu viel. Wenn man überlegt, dass wir in diesem Jahr schon Rennen mit zwei, drei, vier oder fünf Sekunden Abstand beendet haben, obwohl wir von weiter hinten gestartet sind, war die Rennperformance jetzt wirklich nicht die beste.»

«Wir müssen schauen, was uns fehlt. Ich habe mein Bestes gegeben, heute war aber einfach nicht mehr Speed drin. Nach zwei Stürzen war es aber auch wichtig, das Rennen zu Ende zu fahren. Wenn man sich nicht so wohl fühlt – klar gebe ich alles, aber im Hinterkopf war aber auch das Bewusstsein, ich muss das Rennen zu beenden und das Bike nicht wieder wegschmeißen», verwies der Liqui-Moly-Intact-Fahrer auf die zwei Nuller in Assen und Silverstone.

«Drei bis vier Zehntel haben heute einfach gefehlt», fasste Marcel zusammen. «Wir müssen schauen, was uns fehlt, damit wir in den nächsten Rennen der Spitze wieder näherkommen.»

Das nächste Rennen ist der San Marino-GP am ersten September-Wochenende. In Misano wurde im vergangenen Jahr Schrötters Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Wie steht es jetzt um seine Zukunft? «Ich denke, es ist offen. Ich kann mich nur auf mich konzentrieren und schauen, dass wir eine gute Arbeit machen und schnell Motorrad fahren. Alles andere wird sich ergeben oder nicht ergeben. Aber wir werden mit Sicherheit irgendwie Motorrad fahren», sagte der 29-Jährige. «Wie gesagt: Ich muss schauen, dass ich weiter nach vorne komme; dann laufen die Verhandlungen auch leichter. Ich freue mich auf Misano, das ist eine Strecke, die mir Spaß macht. Körperlich fühle ich mich gut, daher bin ich optimistisch, dass wir bald wieder weiter vorne sind.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Ogura, Kalex, 25 Rdn in 39:30,070 min (=165,1 km/h)

2. Chantra, Kalex, + 0,173

3. Dixon, Kalex, + 7,854

4. Acosta, Kalex, + 7,960

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 8,037

6. Canet, Kalex, + 9,401

7. Lopez, Boscoscuro, + 12,995

8. Schrötter, Kalex, + 18,254

9. Arenas, Kalex, + 20,661

10. Alcoba, Kalex, + 22,227

11. Navarro, Kalex, + 23,443

12. Baltus, Kalex, + 25,793

13. Beaubier, Kalex, + 27,788

14. Roberts, Kalex, + 27,909

15. Bendsneyder, Kalex, + 28,347

Fahrer-WM Stand nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Ogura 183 Punkte. 2. Augusto Fernandez 182. 3. Vietti 156. 4. Canet 137. 5. Roberts 108. 6. Arbolino 108. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 96. 9. Chantra 92. 10. Acosta 88. 11. Navarro 75. 12. Lopez 64. 13. Bendsneyder 62. 14. Arenas 52. 15. Lowes 51. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 43. 18. Alcoba 41. 19. Aldeguer 38. 20. Salac 21. 21. Baltus 20. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 325 Punkte. 2. Boscoscuro 86. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 275 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 270. 3. Flexbox HP40 212. 4. GASGAS Team Aspar 160. 5. Elf Marc VDS Racing 159. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 137. 8. Italtrans Racing 118. 9. CAG Speed up 109. 10. Pertamina Mandalika SAG 68. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 46. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 20. 15. MV Agusta Forward 5.