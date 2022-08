Marcel Schrötters Ziel: «Der Crew etwas zurückgeben»

Für Marcel Schrötter verlief das letzte Moto2-Rennen in Österreich nicht zufriedenstellend. Der Kalex-Fahrer strebt deutlich stärkere Ergebnisse an und hofft in Misano auf klare Fortschritte.

In der Saison 2018 gelang Marcel Schrötter auf dem Misano World Circuit ein Meilenstein. Der Bayer fuhr damals im Moto2-Rennen mit seiner Kalex vom Team Intact GP auf Platz 3. In seinem insgesamt 150. Grand-Prix-Rennen gelang ihm sein erster Podestplatz. Schrötter fuhr 2008 auf dem Sachsenring sein erstes 125-ccm-Rennen in der Weltmeisterschaft.

2022 läuft für den Deutschen bisher ziemlich durchwachsen. Nach 13 Rennen in diesem Jahr steht der 29-Jährige mit 96 Zählern auf Position 8 der Gesamtwertung. Am Sachsenring kämpfte der Kalex-Fahrer um das Podium, letztendlich wurde er knapp Vierter. Nur eine Woche später führte er sogar einige Runden die Dutch TT an, doch ein Sturz machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nach Platz 8 in Österreich soll in Misano endlich ein Podestplatz her.

«Misano wird aus vielerlei Gründen ein spezielles Wochenende für mich und sicher auch kein einfaches. Dennoch freue ich mich tierisch auf das Rennen, denn die Strecke ist schlichtweg cool, sie macht Spaß zu fahren und ich hoffe beweisen zu können, was ich kann und was in mir steckt», betonte Schrötter vor dem GP von San Marino.

Der Moto2-Fahrer fügte hinzu: «Es wäre wirklich schön, meiner Crew mit einer guten Leistung etwas zurückgeben zu können und damit meine ich natürlich nicht nur Misano, sondern die gesamte restliche Saison.»

«Ich freue mich auf die Herausforderung, bin top motiviert und hoffe, dass ich noch mal etwas nachlegen kann und wir ein gutes Wochenende haben», so der Bayer. «Vielleicht gelingt es uns ja wieder da anzuknüpfen, wo wir in Assen aufgehört haben.»

Moto2-Ergebnis, Spielberg (21. August):

1. Ogura, Kalex, 25 Rdn in 39:30,070 min (=165,1 km/h)

2. Chantra, Kalex, + 0,173

3. Dixon, Kalex, + 7,854

4. Acosta, Kalex, + 7,960

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 8,037

6. Canet, Kalex, + 9,401

7. Lopez, Boscoscuro, + 12,995

8. Schrötter, Kalex, + 18,254

9. Arenas, Kalex, + 20,661

10. Alcoba, Kalex, + 22,227

11. Navarro, Kalex, + 23,443

12. Baltus, Kalex, + 25,793

13. Beaubier, Kalex, + 27,788

14. Roberts, Kalex, + 27,909

15. Bendsneyder, Kalex, + 28,347

Fahrer-WM Stand nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Ogura 183 Punkte. 2. Augusto Fernandez 182. 3. Vietti 156. 4. Canet 137. 5. Roberts 108. 6. Arbolino 108. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 96. 9. Chantra 92. 10. Acosta 88. 11. Navarro 75. 12. Lopez 64. 13. Bendsneyder 62. 14. Arenas 52. 15. Lowes 51. 16. Gonzalez 44. 17. Beaubier 43. 18. Alcoba 41. 19. Aldeguer 38. 20. Salac 21. 21. Baltus 20. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Fenati 7. 25. Rodrigo 6. 26. Zaccone 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 325 Punkte. 2. Boscoscuro 86. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 275 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 270. 3. Flexbox HP40 212. 4. GASGAS Team Aspar 160. 5. Elf Marc VDS Racing 159. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 137. 8. Italtrans Racing 118. 9. CAG Speed up 109. 10. Pertamina Mandalika SAG 68. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 46. 13. Gresini Racing 27. 14. RW Racing GP 20. 15. MV Agusta Forward 5.