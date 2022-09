Marcel Schrötter (Kalex/17.): «Kein schöner Start»

«Ich bin ganz einfach viel zu weit weg», hielt Marcel Schrötter nach einem schwierigen Freitag in Misano ganz offen fest. Der Bayer und seine IntactGP-Crew haben noch Arbeit vor sich.

Das FP1 in Misano beendete Marcel Schrötter nur auf Platz 20, im FP2 am Nachmittag landete er auf Rang 15. In der kombinierten Zeitenliste belegte er am Ende des Tages mit sieben Zehntelsekunden Rückstand den 17. Platz. Damit liegt er außerhalb der provisorischen Top-14-Plätze, die in den kleinen WM-Klassen den direkten Q2-Einzug bedeuten.

«Das war heute leider kein schöner Start ins Wochenende, nicht nur auf die Platzierung bezogen, sondern auch auf die Art und Weise, wie ich fahre und mich auf dem Motorrad fühle. Dies ist leider alles andere als positiv», räumte der Bayer am Freitagabend ein. «Erklären kann ich es mir aktuell nicht, aber es hat sich heute beim Fahren schlichtweg nicht gut angefühlt. Ich hatte große Mühe, einen schönen Rhythmus zu finden, und bin leider nicht eins mit dem Motorrad.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Misano © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jake Dixon © Gold & Goose Alonso Lopez © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Mattia Pasini © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Joe Roberts © Gold & Goose Tony Arbolino © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Filip Salač © Gold & Goose Niccolò Antonelli © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Celestino Vietti © Gold & Goose Aron Canet © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Albert Arenas Zurück Weiter

Nun gilt es, mit Blick auf den Qualifying-Tag einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen: «Wir werden jetzt natürlich die Daten intensiv analysieren und alles geben, um herauszufinden, was wir anpassen können, oder auf alte Daten zurückgreifen. Ich werde zusehen, dass ich – anders als gestern – besser schlafe, um einfach auch von meiner Seite aus vollkommen fit zu sein. Wir werden morgen im FP3 alles geben», versprach Schrötter.

«Es gab auch jetzt im Training kleine Anzeichen, dass wir dabei sein können. Dennoch war meine Pace, bis auf in einer Runde, nicht akzeptabel. Ich bin ganz einfach viel zu weit weg, daher müssen wir das Bike dahin bringen, dass ich mich wohlfühlen und dadurch konstanter fahren kann. Wir werden jetzt hart arbeiten, um es morgen besser zu machen», bekräftigte der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Team.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano (2. September):

1. Vietti, Kalex, 1:36,573 min

2. Lopez, Boscoscuro, + 0,024 sec

3. Pasini, Kalex, + 0,095

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,097

5. Dixon, Kalex, + 0,119

6. Canet, Kalex, + 0,205

7. Arenas, Kalex, + 0,229

8. Chantra, Kalex, + 0,275

9. Acosta, Kalex, + 0,355

10. Arbolino, Kalex , + 0,362

11. Ogura, Kalex, + 0,389

12. Salac, Kalex, + 0,400

13. Dalla Porta, Kalex, + 0,589

14. Pendsneyder, Kalex, + 0,602

15. Gonzalez, Kalex, + 0,645



Ferner:

17. Schrötter, Kalex, + 0,719