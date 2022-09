Fantic-VR46: Eine zweite Chance für Niccolò Antonelli

Eigentlich galt Albert Arenas als Kandidat für das Fantic-VR46-Moto2-Team, aber Niccolò Antonelli wird trotz einer mühsamen Rookie-Saison (bisher ohne Punktgewinn) noch eine Chance in der Klasse bekommen.

Vor einem Monat machte Fantic den Einstieg in das VR46-Team und damit in die Moto2-WM offiziell. Nun verkündete Fantic-CEO Mariano Roman bei Sky Sport in Italien auch die Fahrer für die Saison 2023: Es bleibt beim VR46-Duo Celestino Vietti und Niccolò Antonelli.

«Unsere Firma ist auf den Rennsport ausgerichtet. Wir haben mit Enduro und Motocross angefangen und wollen jetzt klarerweise konkurrenzfähig auch in die Moto2 einsteigen», schickte Roman voraus. «Wir haben diese zwei Fahrer ausgewählt, weil wir zunächst einmal dem Projekt, das in diesem Jahr bereits Früchte trägt, Kontinuität geben wollen. Dann glauben wir stark an Celestino Vietti, der in diesem Jahr schon beweist, dass er ein Siegfahrer ist. Dazu geben wir Antonelli eine große Chance. Denn er ist in seinem ersten Moto2-Jahr und wir wissen, wie schwierig der Umstieg von der Moto3 auf die Moto2 ist – von einem leichten Motorrad auf ein ziemlich schweres und leistungsstarkes Bike. Wir sehen seinen Entwicklungsprozess, der ihn, das ganze Team und Fantic mit Sicherheit zufriedenstellen wird.»

Antonelli selbst hatte die Neuigkeit erst kurz vor dem TV-Interview erfahren. «Das war wirklich ein schöner Moment, ich bin überglücklich», betonte der 26-jährige Italiener. «Wie alle wissen, hatte ich in dieser Saison einige Probleme. Es läuft jetzt aber immer besser und ich bin sehr glücklich, im nächsten Jahr eine weitere Chance zu bekommen und im Winter sehr hart trainieren zu können, um stark in das nächste Jahr zu gehen. ‚Cele‘ hat mir in allem geholfen, ich möchte mich bei ihm bedanken und auch bei Fantic und allen, die mich unterstützen.»

Der vierfache Moto3-GP-Sieger war sichtlich erleichtert: «Das mit der unsicheren Zukunft hatte ja schon vor dem Ende der ersten Saisonhälfte angefangen… Es war keine einfache Zeit. Jetzt fällt mir mit Sicherheit eine Last von den Schultern, ich bin entspannter und kann nur noch an das Motorradfahren denken. Ich bin glücklich», bekräftigte er.

Moto2-Fahrer-WM nach 14 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 198 Punkte. 2. Ogura 194. 3. Canet 157. 4. Vietti 156. 5. Arbolino 117. 6. Roberts 115. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 101. 9. Chantra 100. 10. Acosta 98. 11. Lopez 89. 12. Navarro 75. 13. Bendsneyder 66. 14. Arenas 65. 15. Lowes 51. 16. Alcoba 47. 17. Beaubier 45. 18. Gonzalez 44. 19. Aldeguer 38. 20. Baltus 23. 21. Salac 21. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 7. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 345 Punkte. 2. Boscoscuro 111. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 296 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 294. 3. Flexbox HP40 232. 4. GASGAS Team Aspar 173. 5. Elf Marc VDS Racing 168. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 148. 8. EGO+ Speed up 134. 9. Italtrans Racing 125. 10. Pertamina Mandalika SAG 72. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 48. 13. Gresini Racing 28. 14. RW Racing GP 23. 15. MV Agusta Forward 5.