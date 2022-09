Red Bull Ajo: 2023 mit Albert Arenas und Pedro Acosta

Augusto Fernández stürzte am Samstag in Misano schwer, bendete das Rennen aber auf Platz 3

Weil WM-Leader Augusto Fernández mit GASGAS in die MotoGP-WM aufsteigt, braucht Aki Ajo einen neuen Moro2-Teamkollegen neben Acosta. Die Wahl ist auf Ex-Weltmeister Albert Arenas gefallen.

Das Red Bull-Ajo-KTM gewann im Vorjahr die Moto3-WM mit Pedro Acosta (6 Saisonsiege) und triumphierte in der Moto2-WM mit Remy Gardner (5 Siege) und Raúl Fernández (acht Siege, Rookie Rekord von Marc Márquez von 2022 übertroffen). Dass sich so eine Saison nicht beliebig oft wiederholen lässt, ist klar. Doch nach 14 von 20 Rennen in der Moto2-Saison 2022 führt wieder ein Red Bull-KTM-Ajo-Pilot in der Moto2-WM – Augusto Fernández, der im letzten Herbst von Marc VDS zu Aki Ajo kam.

Der 24-jährige Fernández liegt in der WM momentan 4 Punkte vor Ai Ogura auf Platz 1, er hat bereits vier Saisonsiege erobert und bisher zwei Nuller verzeichnet – im April in Las Termas de Río Hondo und in Portimão. Inzwischen steht fest: Der letztjährige WM-Fünfte wird 2023 Teamkollege von Pol Espargaró im GASGAS Tech3 Factory Team in der MotoGP.

Also muss Teambesitzer Ajki Ajo, dessen Rennstall vor einem Jahr seinen 100. GP-Sieg feierte, einen neuen Teamkollegen für Pedro Acosta suchen. Inzwischen steht fest: Ajo und seine Partner KTM und Red Bull haben sich auf Albert Arenas geeinigt, der 2020 auf der KTM des Aspar-Teams die Moto3-WM gewonnen und in der Moto2-WM 2021 als Rookie auf der Boscoscuro-Maschine der Aspar-Martinez-Truppe den 21. Platz (mit 28 Punkten) erreicht hat.

In diesem Jahr fährt Arenas neben Jake Dixon im neuen GASGAS-Moto2-Team eine Kalex. Er liegt mit 65 Punkten an 14. Position der WM. Teamkollege Dixon hingegen hat bereits vier dritte Plätze erobert und ist starker WM-Siebter – mit 108 Punkten.

Da Jorge Martinez entweder mit Sergio Garcia oder Izan Guevara in diesem Jahr den Moto3-WM-Titel gewinnen könnte, wird er einen der beiden Topfahrer in die Moto2-WM befördern.

Dadurch verliert Albert Arenas bei GASGAS seinen Moto2-Platz. Er wurde mit dem Mooney-VR46-Fantic-Team in Zusammenhang gebracht. Doch in Misano wurden dort für 2023 wieder Vietti und der punktelose Antonelli bestätigt.

Deshalb wird der 25-jährige Arenas, der aus Girona kommt, nächstes Jahr das Red Bull KTM-Ajo-Moto2-Team verstärken.

In der Moto3-WM fahren in dieser Saison der WM-Vierte Jaime Masia (2 Siege, 3x Zweiter) und Daniel Holgado für Ajo. Aller Voraussicht nach wird Masia seine Moto2-Pläne begraben und 2023 wieder für Ajo auf Moto3-Titeljagd gehen.

Dazu gilt der neue Junioren-Weltmeister José Antonio Rueda, der auch im Red Bull-Rookies-Cup führt und als Riesentalent gilt, als aussichtsreicher Kandidat für den zweiten Platz bei Aki Ajo in der Moto3-WM 2023.

Moto2-Ergebnis, Misano (4. September):

1. Lopez, Boscoscuro, 25 Rdn in 40:35,332 (= 156,1 km/h)

2. Canet, Kalex, + 1,253 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,305

4. Arenas, Kalex, + 4,615

5. Ogura, Kalex, + 9,166

6. Acosta, Kalex, + 10,339

7. Arbolino, Kalex, + 10,434

8. Chantra, Kalex, + 12,377

9. Roberts, Kalex, + 18,242

10. Alcoba, Kalex, + 19,560

11. Schrötter, Kalex, + 27,896

12. Bendsneyder, Kalex, + 28,452

13. Baltus, Kalex, + 30,991

14. Beaubier, Kalex, + 38,371

15. Zaccone, Kalex, + 41,690

Fahrer-WM Stand nach 14 von 20 Grand Prix:

1. Augusto Fernandez 198 Punkte. 2. Ogura 194. 3. Canet 157. 4. Vietti 156. 5. Arbolino 117. 6. Roberts 115. 7. Dixon 108. 8. Schrötter 101. 9. Chantra 100. 10. Acosta 98. 11. Lopez 89. 12. Navarro 75. 13. Bendsneyder 66. 14. Arenas 65. 15. Lowes 51. 16. Alcoba 47. 17. Beaubier 45. 18. Gonzalez 44. 19. Aldeguer 38. 20. Baltus 23. 21. Salac 21. 22. Dalla Porta 10. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 7. 25. Fenati 7. 26. Rodrigo 6. 27. Ramirez 5. 28. Kubo 4. 29. Kelly 3. 30. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 345 Punkte. 2. Boscoscuro 111. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 296 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 294. 3. Flexbox HP40 232. 4. GASGAS Team Aspar 173. 5. Elf Marc VDS Racing 168. 6. Mooney VR46 Racing 156. 7. Liqui Moly Intact GP Team 148. 8. EGO+ Speed up 134. 9. Italtrans Racing 125. 10. Pertamina Mandalika SAG 72. 11. Yamaha VR46 Master Camp 57. 12. American Racing 48. 13. Gresini Racing 28. 14. RW Racing GP 23. 15. MV Agusta Forward 5.