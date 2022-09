Offiziell: Jeremy Alcoba kehrt 2023 zu Gresini zurück

Gresini Racing bestätigte vor dem Aragón-GP die künftige Aufstellung für das Moto2-Team: Neben Filip Salac wird 2023 wie erwartet Jeremy Alcoba zum Zug kommen, der bei Intact keinen Platz mehr fand.

Wie von SPEEDWEEK.com angekündigt, wird Jeremy Alcoba das Liqui Moly Intact GP Team (2023 mit Darryn Binder und Lukas Tulovic) am Ende der Saison verlassen und zu Gresini Racing zurückkehren. Für den italienischen Rennstall hatte der 20-Jährige aus Valencia bereits 2020 und 2021 die Moto3-WM bestritten.

«Ich freue mich sehr, in die Mannschaft zurückzukehren, die mir die Chance gegeben hat, in die WM zu kommen», erinnerte Alcoba an seine ersten zwei vollen WM-Saisons. «Mehr als ein Team wurden sie in diesen Jahren wie eine Familie für mich und ich kann es kaum erwarten, mit ihnen anfangen zu kämpfen, um gemeinsam zu gewinnen.»

Im Vorjahr stand der Spanier in der kleinsten Klasse übrigens zweimal auf dem Podest, in seinem Rookie-Jahr in der Moto2-WM sind zwei sechste Plätze seine bisherige Bestleistung.

Alcoba übernimmt bei Gresini die Kalex von Alessandro Zaccone (aktuell WM-24. mit nur sieben Punkten), der 21-jährige Filip Salac dagegen wurde von Gresini Racing für eine zweite Moto2-Saison bestätigt.

«Ich freue mich sehr, meinen Weg mit Gresini Racing auch 2023 fortzusetzen», erklärte der Tscheche. «Ich bin glücklich mit meiner Mannschaft, die Jungs haben in diesem Jahr großartige Arbeit geleistet und wir haben untereinander ein schönes Verhältnis. Wir stehen wirklich eng zusammen, alle sind sehr professionell und der gegenseitige Respekt ist groß. Ich danke der Familie Gresini für diese Chance und hoffe, dass wir im kommenden Jahre schöne Ergebnisse erreichen werden. Es wird unsere zweite gemeinsame Saison und das Ziel wird sein, vorne dabei zu sein», ergänzte Salac.