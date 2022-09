Motegi: Aron Canet auf Pole, Fernández nur Elfter

Aron Canet war am Samstag in Q2 der Schnellste

Nach der roten Flagge nach fünf Minuten im Q2 der Moto2 in Motegi, konnte nach mehr als einer Stunde die Session fortgeführt werden. Aron Canet holte sich die Pole.Position, Marcel Schrötter strandete auf Position 21.

Nach mehr als einer Stunde Unterbrechung ging es mit dem Q2 der Moto2-Klasse weiter. Die Bedingungen wurden deutlich besser, der Regen hatte nachgelassen. Noch neun Minuten standen auf der 4,8 km langen Piste in Motegi auf dem Plan.

Zunächst setzte Aron Canet die erste Referenz. Doch vier Minuten vor dem Ende stürzte Albert Arenas (Kalex) in Kurve 8, auch Alonso López warf seine Boscoscuro in den Kies von Motegi – in Kurve 11.

Eine Minute vor dem Fallen der Zielflagge setzte sich Fermin Aldeguer (Boscoscuro) auf den ersten Platz. Doch sein Landsmann Canet konterte gleich darauf. Der Fahrer vom Pons-Team setzte eine 2:04,939 min. Ein harter Sturz seines Teamkollegen Jorge Navarro in Kurve 4 sorgte für gelbe Flaggen kurz vor dem Ende.

Am Ende behielt Canet die Pole-Position, seine dritte in diesem Jahr. Aldeguer fuhr auf Platz 2, doch wegen einer gelben Flagge, wurde seine beste Runde gestrichen. Jake Dixon wird somit am Sonntag von Platz 2 in den GP von Japan starten, Tony Arbolino wurde Dritter. Somkiat Chantra, Filip Salac und Fermin Aldeguer komplettieren die zweite Startreihe. WM-Leader Augusto Fernández geht als Elfter ins Rennen. Marcel Schrötter schied bereits in Q1 aus, er startet von Platz 21.

Moto2-Ergebnis Q2, Motegi (24. September):

1. Canet, Kalex, 2:04,939 min

2. Dixon, Kalex, + 0,730

3. Arbolino, Kalex, + 0,952

4. Chantra, Kalex, + 1,172

5. Salac, Kalex, + 1,184

6. Aldeguer, Boscoscuro, + 1,372

7. Navarro, Kalex, + 1,529

8. Beaubier, Kalex, + 1,741

9. Kubo, Kalex, + 1,846

10. Beaubier, Kalex, + 2,180

11. Augusto Fernández, Kalex, + 2,409

12. López, Boscoscuro, + 2,504

13. Ogura, Kalex, + 2,758

14. Roberts, Kalex, + 2,825

15. Bendsneyder, Kalex, + 2,892

16. Contra van den Goorbergh, Kalex, + 3,345

17. Arenas, Kalex, + 3,695

18. Acosta, Kalex, + 4,455



Ferner:

21. Schrötter, Kalex