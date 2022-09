Ai Ogura: «Motegi-Sieg hat größten Stellenwert» 26.09.2022 - 15:34 Von Leon Schüler

© Gold & Goose Ai Ogura vor Alonso López und Augusto Fernández © Gold & Goose Ogura (li) ist der erste japanische Sieger bei einem Japan-GP seit Hiroshi Aoyama (re) 2006 Zurück Weiter

Das Moto2-Rennen in Motegi hatte eine große Dynamik. Viele Fahrer führten das Rennen zeitweise an, doch am Ende setzte sich Lokalmatador Ai Ogura gegen die Konkurrenten durch – zur Freude der japanischen Fans.