Marcel Schrötter (20.): «Machen es uns nicht einfach»

Nach einem ordentlichen ersten Tag auf Phillip Island erging es Marcel Schrötter am Samstag beim Australien-GP nicht sehr gut. Der Bayer stürzte im FP3 der Moto2 und verpasste den Einzug in Q2.

Marcel Schrötter kam im dritten freien Training der Moto2-Kategorie auf dem spektakulären Kurs von Phillip Island zu Sturz, als er versuchte, seine Zeiten zu verbessern. Er beendete die Session nur auf Rang 22, mehr als zwei Sekunden hinter Alonso López (Boscoscuro).

Zum Qualifying machte Schrötter einen ordentlichen Schritt. Der Fahrer vom Liqui Moly Intact GP-Team verbesserte seine beste Runde in der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings (1:34,929 min) um 1,4 Sekunden. Dennoch gelang dem 29-Jährigen der Sprung in Q2 nicht – Startplatz 20 beim Grand Prix in Australien.

«Ich bin enttäuscht vom Ergebnis. In der Früh lief es wirklich schlecht – inklusive Sturz», ärgerte sich der Deutsche im Interview. «Aber vielleicht haben wir jetzt in der Session etwas Positives gefunden. Ich war natürlich nicht schnell genug, aber es war ein Schritt nach vorne.»

Schrötter hob das Positive hervor. «Ich habe mich um 1,5 Sekunden gesteigert. Wenn man von so weit hinten in die Sessions geht, dann ist es schwierig von 0 auf 100. Es war ein ordentlicher Schritt, auch wenn die Enttäuschung da ist, dass wir es nicht in Q2 geschafft haben, obwohl es extrem knapp war. Das Gefühl auf dem Motorrad war viel besser als am Morgen», betonte der Kalex-Fahrer.

«Am Freitag bin ich schnell mit der Strecke zurechtgekommen, aber dann nicht mehr mit dem Motorrad weitergekommen. So war es im FP3 ebenfalls, ich konnte einfach nicht schneller fahren, ich hatte riesige Mühe», gab Schrötter zu. «Deshalb war das Qualifying trotz schlechter Platzierung besser.»

Wie so oft in der letzten Zeit fährt der einzige deutsche Fahrer in der Motorrad-WM seiner Form hinterher. «Es ist wieder ein kompliziertes Wochenende. Wir machen es uns nicht einfach. Der Schritt, den wir in Q1 gemacht haben, muss klar früher kommen. Dann sieht die Welt ganz anders aus», weiß der WM-Elfte. «Wenn ich von meiner jetzigen Qualifying-Zeit vier Zehntel abziehe, stehe ich auf Platz 10. Dann wären wir in unserer momentanen Situation happy.»

«Wenn man aber 2 Sekunden hinterherfährt, auch noch stürzt und ein schlechtes Gefühl zum Motorrad hat, dann ist es schwierig. Ich hoffe, dass wir auf das gute Gefühl aufbauen können und am Sonntag ein gutes Rennen fahren können», erklärte Schrötter zum Abschluss. «Es ist eine schöne Strecke, wir wollen auf jeden Fall Punkte holen.»

Moto2-Ergebnis Q2, Phillip Island (15. Okt.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,233 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,073

3. López, Boscoscuro, + 0,310

4. Arbolino, Kalex, + 0,488

5. Canet, Kalex, + 0,604

6. Vietti, Kalex, + 0,625

7. Gonzalez, Kalex, + 0,625

8. Acosta, Kalex, + 0,639

9. Alcoba, Kalex, + 0,713

10. Salac, Kalex, + 0,737

11. Beaubier, Kalex, + 0,773

12. Lowes, Kalex, + 0,807

13. Ogura, Kalex, + 0,834

14. Dixon, Kalex, + 1,008



Ferner:

20. Schrötter, Kalex, 1:33,599 min