Phillip Island: Fermin Aldeguer mit Rekord zur Pole

Im Moto2-Qualifying auf Phillip Island sorgte Fermin Aldeguer (Boscoscuro) mit einem neuen Rundenrekord für die Pole-Position. Der Spanier setzte sich gegen Augusto Fernández und Alonso López durch.

Liqui Moly Intact GP-Fahrer Marcel Schrötte kam nach einem Sturz im FP3 nicht direkt in das Q2 der Moto2-Klasse. Der Bayer musste am Samstag auf Phillip Island im ersten Qualifying um den Einzug in die Top-18 kämpfen, verpasste den Sprung jedoch um 0,084 Sekunden – nur Startplatz 20 am Sonntag (Start 3.20 Uhr MESZ). Manuel Gonzalez, Lorenzo Dalla Porta, Celestino Vietti und Somkiat Chantra nutzten ihre Chance und zogen in Q2 ein.

Zum Start des entscheidenden Zeittrainings lag die Außentemperatur bei 16 Grad, der Asphalt der 4,448 km langen Piste hatte 29 Grad zu bieten. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) sorgte bereits in der ersten schnellen Runde für einen neuen All-Time-Lap-Record. Der Spanier setzte sich mit einer Rundenzeit von 1:32,233 min an die Spitze.

Der bisherige Rundenrekord wurde von Tito Rabat im Jahr 2014 aufgestellt – 1:32,470 min.

Zur Halbzeit der 15-minütigen Session beim Australien-GP lag Aldeguer 0,073 Sekunden vor WM-Leader Augusto Fernández. Alonso López belegte den dritten Rang, dem WM-Zweiten Ai Ogura fehlten zu diesem Zeitpunkt 0,834 Sekunden auf den Spitzenreiter.

Dalla Porta stürzte vier Minuten vor dem Ende in Kurve 4 – die seit dem Mittag Jack Miller Kurve heißt.

36 Sekunden vor dem Fallen der Zielflagge kam die rote Flagge zum Vorschein. Doch was war passiert? Kein Sturz oder ein technisches Problem sorgten für das vorzeitige Ende; Wildgänse spazierten in aller Ruhe über die Strecke im Süden Australiens. Die Session wurde daraufhin von der Rennleitung als beendet erklärt.

Pole-Position ging somit an Aldeguer, der nach Termas de Rio Hondo seine zweite Pole in dieser Saison erzielte. Augusto Fernández und Alonso López komplettieren die erste Startreihe beim Australien-GP am Sonntag. Tony Arbolino, Aron Canet und Celestino nehmen das Rennen aus der zweiten Startreihe auf. Ai Ogura kam nur auf Startplatz 13.

Moto2-Ergebnis Q2, Phillip Island (15. Okt.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,233 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,073

3. López, Boscoscuro, + 0,310

4. Arbolino, Kalex, + 0,488

5. Canet, Kalex, + 0,604

6. Vietti, Kalex, + 0,625

7. Gonzalez, Kalex, + 0,625

8. Acosta, Kalex, + 0,639

9. Alcoba, Kalex, + 0,713

10. Salac, Kalex, + 0,737

11. Beaubier, Kalex, + 0,773

12. Lowes, Kalex, + 0,807

13. Ogura, Kalex, + 0,834

14. Dixon, Kalex, + 1,008



Ferner:

20. Schrötter, Kalex

Moto3-Ergebnis Q2, Phillip Island (15. Okt):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:35,854 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,187 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,725

4. Tatay, CFMOTO, + 0,817

5. Moreira, KTM, + 0,826

6. Nepa, KTM, + 0,836

7. Guevara, GASGAS, + 0,920

8. Deniz Öncü, KTM, + 0,942

9. Masia, KTM, + 0,998

10. Furusato, Honda, + 1,124

11. Muñoz, KTM, + 1,167

12. Foggia, Honda, + 1,169

13. Holgado, KTM, + 1,176

14. Kelso, KTM, + 1,177

15. Adrian Fernández, KTM, + 1,253