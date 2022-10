Offiziell: González bleibt im Yamaha Master Camp Team

© Yamaha Motor Co., Ltd.

Wie erwartet bestätigte das Yamaha VR46 Master Camp Team Manuel González (20) für eine zweite Moto2-Saison. Nach dem Rookie-Jahr steigen die Erwartungen 2023 auf beiden Seiten.

Das Yamaha VR46 Master Camp Team teilte am Dienstag offiziell mit, dass Manual González seinen Platz für 2023 behält und damit neben dem bereits bestätigten Kohta Nozane (er kommt aus der Superbike-WM) fahren wird. Zum Einsatz kommen wie gehabt Kalex-Bikes mit Yamaha-Lackierung.

Tetsu Ono, General Manager in Yamahas Motorsports Strategy Divison, erklärte dazu: «Wir freuen uns sehr, 2023 weiterhin mit Manuel González in der Moto2 anzutreten. Er hat in seinem ersten Jahr einen großartigen Job gemacht und sich schnell an das neue Motorrad und die neuen Strecken angepasst. Wir haben gesehen, wie sehr er sich jeden Tag dem Rennsport widmet und wie große Anstrengungen er unternimmt, deshalb sind wir sehr stolz darauf, ihn in unserem Team zu haben.»

«Ich hoffe, dass er alles, was er in diesem Jahr gelernt hat, im nächsten Jahr nutzen kann, um noch stärkere Leistungen abzuliefern», fuhr Ono fort. «Unser Team geht in das zweite Jahr und unser Ziel ist, das Beste aus dem zu machen, was wir aus dieser Saison mitnehmen, und González und Nozanes Herausforderung in der Moto2-Klasse maximal zu unterstützen.»

Sportdirektor Gelete Nieto stimmte ihm zu und gab zu bedenken: «Wir wissen, dass diese Klasse keine einfach ist, aber Manu arbeitet hart und ist sehr fokussiert. 2023 wird mehr Druck auf Manu und dem Team lasten. Unsere Erwartungen sind hoch und wir werden gemeinsam auf die Ergebnisse hinarbeiten, die wir wollen.»

«Ich möchte mich bei Yamaha dafür bedanken, dass sie an mich glauben und mir die Möglichkeit gegeben haben, nächstes Jahr im Team zu bleiben», betonte der Supersport-300-Weltmeister von 2019. Die bisherige Moto2-Bestleistung von González ist ein fünfter Rang, den er im Chaos-Rennen von Portimão zum Beginn der Saison erreichte und am vergangenen Wochenende auf Phillip Island bestätigte.

«Wir hatten eine gute erste Saison: Das Team und ich haben Rennen für Rennen gut zusammengearbeitet. Wir haben Erfahrungen gesammelt, aus jeder Situation gelernt und uns stetig verbessert. Wir hatten einige gute Wochenenden, während einige andere nicht die besten waren, aber wir haben von allen gelernt», ergänzte der 20-jährige Spanier.

Für 2023 liegt die Messlatte höher: «Ich habe große Erwartungen an das nächste Jahr und möchte mit dem Team weiter wachsen, denn wir sind zusammen eine gute Gruppe. Ich bin überzeugt, dass wir dank der Erfahrungen, die wir in meinem Rookie-Jahr gesammelt haben, um die Spitzenplätze kämpfen können.»

«Ich bin froh, dass meine Crew unverändert bleibt, weil ich mich bei ihnen wohl fühle. Sie arbeiten jeden Tag hart für mich und sind sehr leidenschaftlich», schwärmte González. «Dies wird mein drittes Jahr im Yamaha-Umfeld sein, und ich könnte nicht glücklicher damit sein, wie sie mich behandeln. Ich werde versuchen, euch nächstes Jahr Spaß zu bereiten!»

Das Moto2-Startfeld 2023

Red Bull KTM Ajo

Albert Arenas, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Lukas Tulovic, Darryn Binder (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Lorenza Dalla Porta (Kalex)



Team Gresini Moto2

Filip Salac, Jeremy Alcoba (Kalex)



MV Agusta Forward Racing

Alex Escrig, Marcos Ramirez (MV Agusta)



RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Sergio Garcia (Kalex)



Italtrans Racing Team

Dennis Foggia, Joe Roberts (Kalex)



Speed Up Racing:

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Fantic Team:

Celestino Vietti, Niccolò Antonelli (Kalex)



Aspar GASGAS Team:

Jake Dixon, Izan Guevara (Kalex)



American Racing

Sean Kelly, Rory Skinner (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Yamaha Master Camp Team

Manuel González, Kohta Nozane (Kalex)

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Taiga Hadi (Kalex)



Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)



MV Agusta Forward Racing

Marcos Ramirez, Simone Corsi (MV)



NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Zonta v/d Goorbergh (Kalex)



Flexbox Pons HP 40

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)



Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)



Speed Up Racing

Alonso Lopez, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Mooney VR46 Team:

Celestino Vietti, Niccolò Antonelli (Kalex)



Aspar GASGAS Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)



American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Yamaha Master Camp Team

Manuel González, Keminth Kubo (Kalex)