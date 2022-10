Überraschung: Yamaha bringt Kohta Nozane in Moto2-WM

In der Superbike-WM hat Kohta Nozane die Erwartungen von Yamaha nicht erfüllt. Für 2023 wird der ehemalige Japanische Meister in der Moto2-Klasse im Team Yamaha VR46 Master Camp untergebracht.

Yamaha Motor Racing wird das für 2022 gegründete neue Yamaha VR46 Master Camp Team in der Moto2-WM auch in der nächsten Saison weiterführen, denn Yamaha Japan und VR46 haben ein Drei-Jahres-Programm vereinbart.



In diesem Jahr sind dort der Spanier Manuel Gonzalez und der Thailänder Keminth Kubo beschäftigt, der bei seinem Heimrennen in Buriram am vergangenen Sonntag als Neunter sein bislang bestes Ergebnis einfuhr.

«Wir verfolgen mit dem Master Camp Team nicht das vorrangige Ziel, MotoGP-Fahrer zu finden», erklärte Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «In erster Linie ist es unsere Absicht, mit diesem Projekt Yamaha-Talente zu fördern, besonders aus der asiatischen Region. Das war das ursprüngliche Ziel dieses Projekts. Wenn uns dieses Team auch hilft, Talente für die MotoGP zu finden, ist das ein willkommener Nebeneffekt.»

Manuel Gonzalez ist Spanier, kein Asiate. Trotzdem bekam der zweifache Supersport-WM-Laufsieger von Yamaha die Moto2-Chance, auch weil es nicht genügend Kandidaten aus der asiatischen Region gab.

Yamaha Japan fördert seit einigen Jahren Kohta Nozane (26), der 2020 Japanischer Superbike-Champion wurde. Er kann in der Superbike-WM die Erwartungen aber nicht erfüllen und schaffte in seinen bislang 58 Rennen erst zwei einstellige Ergebnisse: Im Vorjahr als Neunter im Sprintrennen in Aragon und als Siebter im zweiten Hauptrennen in Indonesien. Diese Saison hat Nozane erst 14 Punkte gesammelt; er liegt in der Fahrer-WM an enttäuschender 19. Position.

Nozane wurde deshalb bei der Fahrerwahl für das Giansanti Racing Team Yamaha für die Superbike-WM 2023 nicht berücksichtigt, dort kommen der letztjährige Moto2-Weltmeister Remy Gardner und Supersport-Champion und -WM-Leader Dominique Aegerter zum Einsatz.



Nozane wird ins Team Yamaha VR46 Master Camp transferiert und darf Moto2-WM fahren.