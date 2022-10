Jake Dixon (3.): «Habe größten Respekt vor Augusto»

GASGAS-Aspar-Fahrer Jake Dixon fuhr beim Malaysia-GP in Sepang auf das Moto2-Podium. Zuvor setzte er sich gegen WM-Kandidat Augusto Fernández (Red Bull-KTM-Ajo) in einem harten Zweikampf durch.

Für Jake Dixon war der Sonntag auf dem Sepang Circuit erneut ein erfolgreicher Arbeitstag. Der Engländer fuhr im Moto2-Rennen auf den dritten Platz, sein sechster Podestplatz in seiner Karriere und in diesem Jahr. Übrigens: Jedes Mal holte der Kalex-Pilot Platz 3.

«Es war ein verrücktes Rennen. Ich musste die Gegner am Anfang etwas ziehen lassen, aber langsam habe ich mich zurückgekämpft. Leider habe ich dabei zu viel Energie verbraucht. Schade für Ogura, der in der letzten Runde ausrutschte, aber mir brachte das einen Podestplatz », erklärte der 26-Jährige. «Meine Kritiker konnten sehen, dass ich um jede Position hart kämpfe. Dieses Podium ist für meine Frau und das bald kommende Baby; ich liebe euch beide!»

Es war ein harter Zweikampf mit Augusto Fernández um die Positionen. Der Spanier steckt mitten im WM-Fight mit Ai Ogura. «Am Ende des Tages spielen wir kein Kartenspiel, sondern wir fahren Motorradrennen. Augusto hat genauso hart gekämpft, wie ich es tat. Ich wollte das Podium, er natürlich auch. Ich wusste, dass er um die Meisterschaft fährt, aber so ist die Situation nun mal», schilderte er sein Rennen.

«Ich habe den größten Respekt vor Augusto, er ist ein unglaubliches Talent und er fährt um den WM-Titel», betonte Dixon. «Doch letztendlich kämpfe ich für mich, die Briten sind hier die Außenseiter. Ich habe hart gekämpft, aber wir haben uns nicht berührt. Ich bin nun Dritter geworden, er hat auf Platz 4 ordentlich gepunktet.»

In der WM-Gesamtwertung steht der Aspar-Fahrer nun auf Rang 6, bereits sechsmal erreichte er die Top-3 in dieser Saison. Wie stolz macht ihn das? «Es ist ein gutes Gefühl, auch wenn ich einige Fehler in diesem Jahr gemacht habe. Ich habe aus einigen Situationen gelernt», erklärte Dixon. «Ich bin Sechster in der Meisterschaft, meine Zeit wird kommen, dass ich auch Mal besser als Dritter in einem Rennen werde.»

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23.10.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.