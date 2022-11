Valencia FP1: Augusto Fernández top, Schrötter 15. 04.11.2022 - 11:52 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel Augusto Fernández © F.Glänzel Marcel Schrötter Zurück Weiter

Nicht nur in der MotoGP, auch in der Moto2 ist der Titel beim Saisonfinale 2022 in Valencia noch zu vergeben: WM-Leader Augusto Fernández machte zumindest im FP1 alles richtig und fuhr Bestzeit. Ai Ogura landete auf P7.