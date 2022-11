Valencia FP1: Quartararo vor Márquez, Bagnaia 17.

Fabio Quartararo (Yamaha) startete mit Bestzeit in den Valencia-GP. MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) beendete das FP1 nur auf Platz 17, die Zeitenjagd stand aber noch nicht im Mittelpunkt.

Das letzte GP-Wochenende der Saison begann für die MotoGP-Stars bei strahlendem Sonnenschein, 19 Grad Luft- und 36 Grad Asphalttemperatur. Am Freitagmorgen war es in Cheste allerdings windig, was die Fahrer auch auf der Strecke bemerkten.

Marc Márquez ging einmal mehr mit Pokémon-Flügel am Heck seiner Repsol-Honda auf die Strecke. Nach zehn Minuten setzte der achtfache Weltmeister mit einer 1:31,434 min die Richtzeit. Quartararo, der seine linke Hand mit dem verletzten Mittelfinger mehrmals schüttelte, lag 0,107 sec dahinter lange auf Platz 2.

Zum Vergleich: Der All-Time-Lap-Record auf dem 4,005 km langen Circuit Ricardo Tormo (gegen den Uhrzeigersinn drehend, neun Links- und fünf Rechtskurven) steht seit 2016 bei 1:29,401 min, gehalten von Jorge Lorenzo. Der Rundenrekord im Rennen von Vorjahressieger Pecco Bagnaia ist eine 1:31,042 min.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session stürzte Marc Márquez in Kurve 2, er brachte seine RC213V aber wieder selbst an die Box. Darryn Binder flog wenig später in Kurve 1 ab, nachdem er zuvor ein technisches Problem an seiner ersten M1 verzeichnet hatte.

Knappe 14 Minuten vor Schluss übernahm Quartararo mit einer 1:31,399 min 0,035 sec vor Marc Márquez die Spitze der Zeitenliste. Dabei blieb es auch, weil im FP1 noch keine Soft-Hinterreifen zum Einsatz kamen.

Brad Binder, an dessen Red Bull-KTM ein neues Chassis gesichtet wurde, schob sich in der letzten Runde mit frischen Medium-Reifen noch auf Platz 3 – vor seinem künftigen Teamkollegen Jack Miller und Alex Rins, der für das Suzuki-Abschiedswochenende die Porträts seiner Crew-Mitglieder auf dem Helm trägt.

WM-Leader Pecco Bagnaia fuhr 19 Runden auf seinen Reifensatz und begnügte sich mit Rang 17. Sein Titelrivale Quartararo hatte auch alle 23 Runden mit einem Medium-Hinterreifen absolviert.

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Garbner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Cruztchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570