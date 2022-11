Darryn Binder (Intact): Ziel ist der Moto2-Titel 2023 13.11.2022 - 08:18 Von Günther Wiesinger

© Gutierrez Darryn Binder in der Liqiui Moly-Box beim Valencia-Moto2-Test

Darryn Binder will im Liqui-Moly-Team 2023 zuerst einmal mit den besten Rookies mithalten, sich dann steigern und dann am liebsten etwas «Erstaunliches vollbringen», also den WM-Titel gewinnen.