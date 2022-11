Chicho Lorenzo: «Guevara wird neue Ära einläuten»

Marc Márquez dominierte die 2010er-Jahre der MotoGP wie kein Zweiter. Gemessen am aufstrebenden Talent von Izan Guevara, glaubt Chicho Lorenzo, dass der Moto3-Weltmeister in die Fußstapfen von Márquez treten könnte.

In der langen Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft finden sich wohl nur wenige Piloten – angefangen mit Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Mick Doohan oder Valentino Rossi – die eine ganze Ära so geprägt und dominiert haben, wie es Marc Márquez in den 2010er-Jahren der MotoGP getan hat.

Der Repsol-Honda-Pilot setzte sich sechs Mal von 2013 bis 2019 die WM-Krone in der Motorrad-Königsklasse auf. 2010 wurde der Spanier Weltmeister in der 125-ccm-Klasse, 2012 folgte der Titel in der Moto2. Einen Erben für sein Vermächtnis zu finden, wird nicht einfach sein.

Wenn da nicht Chicho Lorenzo, Vater des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Jorge Lorenzo, bereits einen «designierten» Nachfolger für die Marc-Márquez-Ära hätte. Gegenüber dem Diario de Mallorca begründete Chicho Lorenzo: «Izan Guevara wird eine neue Ära einläuten. Er wird der Erbe von Marc Márquez sein, denn er hat den Kopf, die Intuition und das Selbstvertrauen.»

Papa Lorenzo führte weiter über den 18-Jährigen aus: «Wenn keine Katastrophe passiert, ist er dazu bestimmt, zu den Besten der Geschichte zu gehören. Izan ist ein Vollblutrennfahrer.»

Lorenzos Eindruck über Guevara kommt nicht von ungefähr, gingen doch Sohn Jorge, Joan Mir (MotoGP-Weltmeister 2020), Augusto Fernández (Moto2-Weltmeister 2022) und der künftige Moto2-Teamkollege von Jake Dixon beim GASGAS Aspar Team durch die Motorrad-Rennschule auf Mallorca.

Über Joan Mir verlor Chicho Lorenzo ebenfalls ein Wort. «Er ist der talentierteste Pilot, den ich je gesehen habe». Zu Augusto Fernández, der an der Seite von Pol Espargaró bei Tech3 GASGAS in der MotoGP-Saison 2023 starten wird, ergänzte er: «Augusto ist nicht so talentiert, dafür aber sehr intelligent. Er muss sich in einigen Aspekten verbessern, wenn er MotoGP-Weltmeister werden will.»

Moto2-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Acosta, Kalex, 25 Rdn in 39:52,413 min (= 150,6 km/h)

2. Augusto Fernández, Kalex, + 1,232 sec

3. Arbolino, Kalex, + 10,163

4. Aldeguer, Boscoscuro, + 14,407

5. Arenas, Kalex, + 18,904

6. Gonzalez, Kalex, + 20,554

7. Dixon, Kalex, + 21,244

8. Alcoba, Kalex, + 25,868

9. Agius, Kalex, + 33,763

10. Schrötter, Kalex, + 35,177

11. Bendsneyder, Kalex, + 35,598

12. Gomez, Kalex, + 36,336

13. Salac, Kalex, + 38,942

14. Dalla Porta, Kalex, + 41,710

15. Roberts, Kalex, + 45,238

Moto2-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.