Husqvarna: «Wir hoffen auf vordere Platzierungen»

Die Marke Husqvarna Motorcycles expandiert 2023 erstmals in die Moto2-WM. Husky-Manager Jens Hainbach legt die Latte für das deutsche Liqui-Moly-Team hoch.

Rund 500 Gäste trafen sich am Freitagabend in der Party-Location «Kaminwerk» im schwäbischen Memmingen, wo sich auch das Hauptquartier der Firma Keckeisen Akkumulatoren und des in Memmingen stationierten Liqui Moly IntactGP-Teams befindet, das sich mit dem Moto3-Team von Peter Öttl verbündet hat und dadurch 2023 erstmals in beiden GP-Klassen als Husqvarna Factory Team auftreten wird.

Jens Hainbach, Vice President Road Racing der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles, unterstrich mit seiner Anwesenheit bei der Geburtsstunde des Husky-Moto2-Teams in Memmingen die Wichtigkeit dieses neuen Auftritts für den deutschsprachigen Raum. Mit Moto2-Europameister Lukas Tulovic stellt die Liqui-Moly-Husky-Mannschaft 2023 den einzigen deutschen GP-Stammfahrer, mit dem Schweizer Randy Krummenacher hat das Dynavolt-Intact-Team für die neue MotoE-Weltmeisterschaft einen hoffnungsvollen Routinier verpflichtet. Der Zürcher Oberländer ist der dritte Schweizer im MotoE-Team aus Memmingen – nach Raffin (2019) und drei Jahren mit Domi Aegerter, der die Plätze 3, 2 und 1 errungen hat. Als zweiter MotoE-WM-Pilot wurde Hector Garzo engagiert. Und mit dem Red Bull-Rookie Jakob Rosenthaler hat die Pierer-Gruppe auch einen Österreicher ins deutsche Team eingeschleust.

Die Marke Husqvarna Motorcycles ist 2020 mit dem Öttl-Team in die Moto3-Klasse zurückgekehrt. Seither wurde jedes Jahr mindestens ein GP-Sieg gefeiert, und 2022 mit Ayumu Sasaki der vierte WM-Rang errungen.

«Wir haben für 2022 bereits eine Kooperation mit dem Intact-Junior-Team in Spanien begonnen», erklärte Jens Hainbach. «Wir sind da vor allem mit unserem österreichischen Talent Jakob Rosenthaler im European Talent Cup eingestiegen und haben von der technischen Seite auch einen Mechaniker von uns reingebracht. Jetzt haben wir die Zusammenarbeit ausgebaut und arbeiten als Pierer Mobility AG mit Intact von der ETC über die Moto3-WM bis zur Moto2-WM zusammen.»

«Der Moto2-Auftritt von Husqvarna mit Intact war eine einmalige Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen konnten», ergänzte der Pierer-Mobility-Rennmanager. «Ich muss auch meinen Chefs ein Kompliment aussprechen, die in solchen Fällen nicht lange überlegen, wenn wir solche neuen Projekte aus dem Boden stampfen. Aber es ist auch immer wichtig, die richtigen Partner dafür zu finden.»

Die Pierer-Gruppe unterstützt mit GASGAS die Mannschaft von Aspar Martinez und mit KTM das Red Bull-Ajo Team jeweils in en zwei kleinen WM-Klassen, die einen Weltmeister nach dem anderen hervorbringen. Die Ansprüche sind also hoch.

«Wir kleben unsere Logos nicht ganz uneigennützig auf die Motorräder», stellte Jens Hainbach fest. «Wenn man die vier GP-Fahrer von Liqui-Moly-Husqvarna jetzt so sieht, vor allem Ayumu Sasaki in der Moto3, dazu Darryn Binder und mit Lukas Tulovic den neuen Moto3-Europameister, dann sind das Kandidaten, die die guten Resultate einfahren müssen. Wir hoffen natürlich auf vordere Platzierungen.»

