Größter Erfolg: Als Somkiat Chantra vor Freude weinte

Somkiat Chantra fuhr 2022 im Team Honda Asia neben Titelkandidat Ai Ogura um WM-Punkte in der Moto2-Klasse. Der Thailänder holte sich einige Podestplätze und seinen ersten großen Triumph.

2023 wird die fünfte Saison von Somkiat Chantra im Idemitsu Honda Team Asia in der Moto2-Weltmeisterschaft. Der Thailänder erlebte in dieser Saison seine ersten großen internationalen Erfolge und alles begann mit dem überraschenden Sieg in Indonesien. Nach einer Verletzung beim Saisonstart in Katar war es sein erstes Rennen in diesem Jahr und der Kalex-Fahrer setzte sich um über drei Sekunden gegen WM-Kandidat Celestino Vietti durch.

«Vor dem Sieg in Indonesien bin ich in Katar gestürzt. Dabei habe ich mir einen Finger gebrochen. Damals bin ich zurück nach Spanien und ich hatte eine Woche Zeit, um mich zu entscheiden, ob ich in Mandalika fahre oder nicht. Wir sind dann nach Indonesien geflogen und haben es versucht», blickte Chantra auf seinen bisher größten Erfolg zurück.

«Bereits am Freitag merkte ich, dass es okay war und ich konnte fahren», führte er fort.«Am Sonntag erreichte ich dann diesen Sieg. Ich weinte und freute mich sehr über diesen Erfolg. Mein Team und ich, wir haben das absolut nicht erwartet.»

Insgesamt holte der Thailänder, der am Donnerstag 24 Jahre alt geworden ist, 2022 einen Sieg und drei weitere Podestplätze. Die Saison beendete er auf Gesamtrang 10. «Dieses Jahr war sehr gut für mich, es war das vierte Jahr mit dem Team. In jedem der letzten Jahre hat sich unser Team sehr stark verbessert», betonte er.

«Mit Ai als Teamkollegen habe ich eine gute Referenz. Wir beide arbeiten oft zusammen, denn wir können gemeinsam schneller sein und uns verbessern», stellte Chantra klar. «Außerdem tauschen wir untereinander die Daten aus, um noch besser zu werden.»

Was nimmt sich der Fahrer vom Idemitsu Honda Team Asia für 2023 vor? «Dieses Jahr war unglaublich für mich. In der nächsten Saison möchte ich noch besser abschneiden und konstant gute Ergebnisse erzielen», so der GP-Sieger.

Moto2-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Augusto Fernández 271,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 191,5. 5. Acosta 177. 6. Dixon 168,5. 7. Vietti 165. 8. Lopez 155,5. 9. Roberts 131. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 123,5. 12. Arenas 90. 13. Bendsneyder 87. 14. Navarro 83. 15. Aldeguer 80. 16. Gonzalez 76. 17. Beaubier 73. 18. Alcoba 72. 19. Lowes 55. 20. Salac 45. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 21. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Agius 7. 27. Fenati 7. 28. Rodrigo 6. 29. Kelly 5,5. 30. Ramirez 5. 31. Gomez 4. 32. Hada 3,5. 33. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 477,5 Punkte. 2 Boscoscuro 200,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 448,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 287. 4. GASGAS Team Aspar 258,5. 5.Elf Marc VDS Racing 253,5. 6. Beta Tools Speed up 242,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 195,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 152. 10. Pertamina Mandalika SAG 96,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 92,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 54. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.