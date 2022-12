Im Überblick: Das neue Test-Reglement für 2023

2023 sollen erstmals 21 Grand Prix stattfinden, dafür wird in allen Klassen weniger getestet. Die neuen Regeln erklären auch, warum Liqui Moly Husqvarna Intact GP im November nur mit Darryn Binder auf der Strecke war.

Die Grand Prix Commission passte in diesem Jahr die Test-Vorschriften für alle WM-Klassen an: Weil die Anzahl der GP-Wochenenden steigt (2023 sind es erstmals 21), werden die Testtage gekürzt. Diese Änderungen griffen im Hinblick auf die Saison 2023 bereits nach dem Saisonfinale 2022 in Valencia.

In den kleinen Klassen sind die privaten Testtage betroffen: Statt wie bisher sieben Tage stehen den Moto2- und Moto3-Fahrern zwischen einem Saisonfinale und dem nächsten nur noch vier Tage zur Verfügung.

Für Rookies aus beiden Klassen wurde eine Ausnahmeregelung geschaffen: Nach dem letzten Event einer Saison bis zum 30. November dürfen die Neulinge unbegrenzt testen.

Das galt in diesem Jahr beispielsweise schon für Darryn Binder, der nach seiner MotoGP-Saison auf die Kalex des Liqui Moly Husqvarna Intact GP Teams umstieg. Der Südafrikaner testete im November in Valencia und Jerez. Sein Teamkollege Lukas Tulovic dagegen absolvierte bereits 2019 eine komplette Moto2-WM-Saison, deshalb gelten für den Europameister die Testbeschränkungen.

Ebenfalls eine Ausnahme gemacht wird für die neu eingeführten «concession teams» in der Moto2-WM: Einem Chassis-Hersteller, der in den letzten beiden Jahren keine sechs «concession points» erreicht hat, stehen weiterhin sieben private Testtage zur Verfügung.

Das Punktesystem funktioniert dabei wie in der MotoGP-Klasse: Es gibt drei Punkte für einen Sieg, zwei für Platz 2 und noch einen für Platz 3. Demnach fällt MV Agusta in diese Kategorie.

Wie bisher gibt es für die Moto2 und Moto3 einen dreitägigen IRTA-Test vor dem Saisonstart, der 2023 vom 17. bis 19. März in Portimão stattfindet.

Dazu kommen während der Saison zwei offizielle Testtage: Nach dem Spanien-GP am 2. Mai in Jerez und nach dem Britischen Grand Prix am 7. August in Silverstone.

Die Testtage der MotoGP-Klasse

Auch in der Königsklasse werden die Testtage weiter reduziert. Das Programm für die Saison 2023 sieht folgendermaßen aus: