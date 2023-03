Ai Ogura: Teilnahme am Portimão-GP sehr fraglich 16.03.2023 - 06:53 Von Jordi Gutiérrez

© Gold & Goose Ai Ogura

Der Moto2-WM-Zweite Ai Ogura hat seine linke Hand bei einem Motocross-Unfall in Barcelona übel zugerichtet. Er verpasste den Jerez-Test, wird in Portimão wohl ebenfalls fehlen. Die Teilnahme am Saisonstart ist fraglich.