Lukas Tulovic (14.): «Um zwei Sekunden verbessert»

Während die drei spanischen Talente Aron Canet, Pedro Acosta und Albert Arenas am Freitag in Portimão die Moto2-Zeitenliste beim Test anführten, erreichte Lukas Tulovic den 14. Rang.

Die Rennstrecke in Portimão ist für Lukas Tulovic aus dem Team Liqui Moly Husqvarna Intact GP kein Neuland, dennoch war es kein leichter Tag für den deutschen Moto2-WM-Rückkehrer auf der Berg-und-Tal-Bahn an der Algarve. Nach drei Sessions landete der Europameister der Vorsaison auf Position 14 in der kombinierten Zeitenliste.

Auf den tagesschnellsten Aron Canet fehlte «Tulo» am Ende rund eine Sekunde. Der 22-Jährige sprach im Anschluss mit SPEEDWEEK.com über seine Fortschritte auf der Kalex des deutschen Teams aus Memmingen. «Am Ende bin ich doch zufrieden, obwohl es sehr schwierig begonnen hat», fasste er zusammen. «Wir haben eigentlich versucht, dass Bike ähnlich zu halten wie in Jerez. Das hat am Anfang leider nicht gut funktioniert.»

«Tagsüber kamen Tropfen hinzu und es hat immer wieder etwas geregnet. Auch der starke Wind hat es uns nicht sehr einfach gemacht, das war aber für alle gleich. Mit den erreichten Fortschritten über den Tag bin ich sehr glücklich», erklärte Tulovic und fügte hinzu: «Von der ersten bis zur letzten Session haben wir uns um zwei Sekunden verbessert.»

Wird der Eberbacher in der kommenden Woche für den Moto2-Saisonstart bereit sein? «Es ist noch ein weiter Weg, aber die Richtung passt», betonte er. «Wir sind fleißig am Arbeiten, um die Lücke nach vorne zu schließen. Letztendlich bin ich sehr optimistisch.»

Intact-Teamkollege Darryn Binder kam am Freitag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» nicht über Platz 19 hinaus. «Portimão ist eine Strecke, auf der ich in meinem Leben noch nicht sehr viele Runden gedreht habe. 2020 war ich erstmals hier. Ich wollte einfach viele Runden drehen und Erfahrung auf dem Moto2-Bike sammeln», so der Umsteiger aus der MotoGP-Klasse. «Leider war es ein schwieriger Tag mit dem Regen in Session 1 und einigen technischen Problemen im zweiten Abschnitt. Am Ende gingen die Temperaturen runter. Wir haben mit gebrauchten Reifen einige Verbesserungen erzielt und auch die Rundenzeiten gesteigert. Ich bin glücklich, wie es läuft.»

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Canet, Kalex, 1:42,681 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,703

3. Arenas, Kalex, 1:42,970

4. Lowes, Kalex, 1:43,064

5. Bendsneyder, Kalex, 1:43,125

6. Baltus, Kalex, 1:43,144

7. Vietti, Kalex, 1:43,194

8. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,227

9. Gonzalez, Kalex, 1:43,319

10. Arbolino, Kalex, 1:43,323

11. Chantra, Kalex, 1:43,456

12. Salac, Kalex, 1:43,539

13. Dixon, Kalex, 1:43,614

14. Tulovic, Kalex, 1:43,725

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,765

16. Dalla Porta, Kalex, 1:44,053

17. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,112

18. Alcoba, Kalex, 1:44,120

19. Darryn Binder, Kalex, 1:44,306

20. Ramirez, Forward, 1:44,314

21. Garcia, Kalex, 1:44,415

22. Gomez, Kalex, 1:44,418

23. Roberts, Kalex, 1:44,685

24. Foggia, Kalex, 1:44,899

25. Kelly, Kalex, 1:45,402

26. Nozane, Kalex, 1:45,659

27. Sanchis, Forward, 1:45,673

28. Skinner, Kalex, 1:45,736

29. Guevara, Kalex, 1:46,687

