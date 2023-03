Portimão-Test: Canet Schnellster, Tulovic auf P14 17.03.2023 - 19:15 Von Jordi Gutiérrez

© Gold & Goose Aron Canet im neuen Pons-Look

Ein windiger erster IRTA-Testtag in Portimão ging mit einer Bestzeit von Sam Lowes (Elf Marc VDS) in der dritten Session zu Ende, Platz 1 in der kombinierten Zeitenliste sicherte sich am Freitag aber Pons-Ass Aron Canet.