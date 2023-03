Portimão-Test: Acosta vorne, Sturz von Lukas Tulovic

Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM Ajo fuhr am zweiten Tag der IRTA-Tests in Portimão die bislang schnellste Runde. Der einzige Deutsche Lucas Tulovic muss einen Abflug verdauen.

Jeweils drei Sessions pro Klasse und Tag stehen beim dreitägigen IRTA-Test in Portimão im Zeitplan. Weil es in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Algarve erneut geregnet hatte, verzichteten sämtliche Moto2-Piloten auf das FP4 und begannen erst mit dem FP5 um 13.10 Uhr Ortszeit (14.10 Uhr MEZ).

Somkiat Chantra (Idemitsu Honda) sorgte im FP5 für die Bestzeit, blieb mit 1:43,620 min aber fast eine Sekunde hinter der Freitag-Bestmarke von Aaron Canet (1:42,681 min). Kurz vor Sessionende stürzten Manuel Gonzalez und Kohta Nozane aus dem Team Correos Prepago Yamaha VR46. Beide Fahrer sind okay, ihre Maschinen waren aber so schwer beschädigt, dass sie auf die dritte Session am Nachmittag verzichten mussten.

Im FP6 kamen die Fahrer bei Sonnenschein, leichtem Wind und insgesamt guten Verhältnissen flott auf schnelle Zeiten. Eine Stunde vor Ende des zweiten Testtags führte Pedro Acosta aus dem Team Red Bull KTM Ajo mit 1:42,769 min. Der WM-Fünfte des Vorjahres konnte sich noch bis auf 1:42,489 min steigern und beendete den Tag damit an der Spitze. Dem zweitplatzierten Canet nahm er 0,217 sec ab, der Dritte Sam Lowes (alle auf Kalex) liegt bereits über eine halbe Sekunde hinten.

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord im Autodromo do Algarve hält Raul Fernandez seit 2021 mit 1:42,101 min, die schnellste Rennrunde drehte Remy Gardner 2020 in 1:42,504 min.



Die beiden Fantic-Piloten Celestino Vietti (11.) und Borja Gomez (22.) stürzten ebenso wie Barry Baltus (6./RW Racing).

Lukas Tulovic wurde im FP5 respektabler Zehnter, im FP6 stürzte der einzige Deutsche im Feld im letzten Sektor, als er auf dem Weg zu einer deutlichen Zeitverbesserung war. In der kombinierten Liste der drei Samstag-Sessions landete der Europameister aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team mit 2,116 sec Rückstand nur auf Platz 23.

Moto2-Vizeweltmeister Ai Ogura fehlt wie schon beim privaten Jerez-Test verletzungsbedingt, deshalb sind in Portugal nur 29 der 30 Stammfahrer dabei. Auch Alex Escrig ist verletzt und wird von David Sanchis ersetzt.

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Samstag (18.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,234 min

2. Canet, Kalex, 1:42,451

3. Lowes, Kalex, 1:42,780

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,858

5. Arbolino, Kalex, 1:42,865

6. Baltus, Kalex, 1:43,009

7. Chantra, Kalex, 1:43,042

8. Arenas, Kalex, 1:43,091

9. Bendsneyder, Kalex, 1:43,092

10. Dixon, Kalex, 1:43,144

11. Vietti, Kalex, 1:43,348

12. Roberts, Kalex, 1:43,530

13. Darryn Binder, Kalex, 1:43,643

14. Salac, Kalex, 1:43,650

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,724

16. Garcia, Kalex, 1:43,871

17. Ramirez, Forward, 1:43,887

18. Foggia, Kalex, 1:43,889

19. Alcoba, Kalex, 1:43,924

20. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,004

21. Dalla Porta, Kalex, 1:44,068

22. Gomez, Kalex, 1:44,209

23. Tulovic, Kalex, 1:44,350

24. Gonzalez, Kalex, 1:44,457

25. Kelly, Kalex, 1:44,826

26. Skinner, Kalex, 1:44,851

27. Sanchis, Forward, 1:45,290

28. Guevara, Kalex, 1:45,988

29. Nozane, Kalex, 1:46,362

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Canet, Kalex, 1:42,681 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,703

3. Arenas, Kalex, 1:42,970

4. Lowes, Kalex, 1:43,064

5. Bendsneyder, Kalex, 1:43,125

6. Baltus, Kalex, 1:43,144

7. Vietti, Kalex, 1:43,194

8. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,227

9. Gonzalez, Kalex, 1:43,319

10. Arbolino, Kalex, 1:43,323

11. Chantra, Kalex, 1:43,456

12. Salac, Kalex, 1:43,539

13. Dixon, Kalex, 1:43,614

14. Tulovic, Kalex, 1:43,725

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,765

16. Dalla Porta, Kalex, 1:44,053

17. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,112

18. Alcoba, Kalex, 1:44,120

19. Darryn Binder, Kalex, 1:44,306

20. Ramirez, Forward, 1:44,314

21. Garcia, Kalex, 1:44,415

22. Gomez, Kalex, 1:44,418

23. Roberts, Kalex, 1:44,685

24. Foggia, Kalex, 1:44,899

25. Kelly, Kalex, 1:45,402

26. Nozane, Kalex, 1:45,659

27. Sanchis, Forward, 1:45,673

28. Skinner, Kalex, 1:45,736

29. Guevara, Kalex, 1:46,687