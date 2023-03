Tulovic: Eine Kurve weiter hätte es anders ausgesehen

Nach dem guten Auftritt beim privaten Jerez-Test hat Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team beim Moto2-IRTA-Test in Portimão bisher mehr Mühe. Am Samstag verhinderte ein Sturz eine Verbesserung.

«Wäre ich eine Kurve weiter gekommen, hätte es auf dem Papier ganz anders ausgesehen. Aber es ist nun mal so», stellte Lukas Tulovic nach seinem Sturz in der letzten Samstags-Session des Portimão-Tests fest, als er auf dem Weg zu einer deutlichen Zeitenverbesserung war. Im Klassement kam der Europameister am Ende mit 2,116 sec Rückstand auf die Bestzeit von Pedro Acosta nicht über Platz 23 hinaus.

«Es war kein einfacher Tag, auch mit dem Wetter. Am Samstagmorgen war die Strecke noch komplett nass und wurde dann im Laufe des Tages trocken», berichtete der 22-jährige WM-Rückkehrer SPEEDWEEK.com. «Wir haben vieles probiert und einiges aussortieren können. Ich würde aber sagen, dass wir so ein kleines bisschen hängen. Ich tue mir auch auf der Strecke schwer, mich zu steigern.»

«Wie gesagt, am Ende hätte ich es geschafft, einen Sprung zu machen – was dann Platz 13 oder 14 gewesen wäre, in dem Bereich wie am Freitag. Ich hatte aber in der letzten Kurve einen recht heftigen Highsider. Das Wichtigste ist, dass es mir gut geht und nichts gebrochen ist – und am letzten Tag geht es weiter», ging der Blick des Eberbachers aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team nach vorne.

Am Sonntag stehen beim IRTA-Test noch einmal drei Sessions pro Klasse auf dem Programm, ehe in einer Woche auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» dann die ersten WM-Punkte der Saison vergeben werden.

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Samstag (18.3.):

1. Acosta, Kalex, 1:42,234 min

2. Canet, Kalex, 1:42,451

3. Lowes, Kalex, 1:42,780

4. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,858

5. Arbolino, Kalex, 1:42,865

6. Baltus, Kalex, 1:43,009

7. Chantra, Kalex, 1:43,042

8. Arenas, Kalex, 1:43,091

9. Bendsneyder, Kalex, 1:43,092

10. Dixon, Kalex, 1:43,144

11. Vietti, Kalex, 1:43,348

12. Roberts, Kalex, 1:43,530

13. Darryn Binder, Kalex, 1:43,643

14. Salac, Kalex, 1:43,650

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,724

16. Garcia, Kalex, 1:43,871

17. Ramirez, Forward, 1:43,887

18. Foggia, Kalex, 1:43,889

19. Alcoba, Kalex, 1:43,924

20. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,004

21. Dalla Porta, Kalex, 1:44,068

22. Gomez, Kalex, 1:44,209

23. Tulovic, Kalex, 1:44,350

24. Gonzalez, Kalex, 1:44,457

25. Kelly, Kalex, 1:44,826

26. Skinner, Kalex, 1:44,851

27. Sanchis, Forward, 1:45,290

28. Guevara, Kalex, 1:45,988

29. Nozane, Kalex, 1:46,362

Moto2-IRTA-Test Portimão, kombinierte Zeiten Freitag (17.3.):

1. Canet, Kalex, 1:42,681 min

2. Acosta, Kalex, 1:42,703

3. Arenas, Kalex, 1:42,970

4. Lowes, Kalex, 1:43,064

5. Bendsneyder, Kalex, 1:43,125

6. Baltus, Kalex, 1:43,144

7. Vietti, Kalex, 1:43,194

8. Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,227

9. Gonzalez, Kalex, 1:43,319

10. Arbolino, Kalex, 1:43,323

11. Chantra, Kalex, 1:43,456

12. Salac, Kalex, 1:43,539

13. Dixon, Kalex, 1:43,614

14. Tulovic, Kalex, 1:43,725

15. Lopez, Boscoscuro, 1:43,765

16. Dalla Porta, Kalex, 1:44,053

17. Van den Goorbergh, Kalex, 1:44,112

18. Alcoba, Kalex, 1:44,120

19. Darryn Binder, Kalex, 1:44,306

20. Ramirez, Forward, 1:44,314

21. Garcia, Kalex, 1:44,415

22. Gomez, Kalex, 1:44,418

23. Roberts, Kalex, 1:44,685

24. Foggia, Kalex, 1:44,899

25. Kelly, Kalex, 1:45,402

26. Nozane, Kalex, 1:45,659

27. Sanchis, Forward, 1:45,673

28. Skinner, Kalex, 1:45,736

29. Guevara, Kalex, 1:46,687