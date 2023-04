Las Termas: Arbolino schwimmt mit Sieg zur WM-Führung

Im Regenrennen in Termas de Río Hondo entwickelte sich zwischen Tony Arbolino, Alonso López und Jake Dixon ein spannender Kampf um den Sieg, während Pedro Acosta als Zwölfter die WM-Führung abgeben musste.

Aufgrund von Regenfällen am Vormittag wurde das Moto2-Rennen auf dem Autódromo Termas de Río Hondo als Regenrennen deklariert. Da die Moto2-Piloten an diesem Wochenende noch keine Sitzung im Nassen absolviert hatten, wurde die Renndistanz von 23 auf 14 Runden verkürzt. Während Alonso López (Boscoscuro), Aron Canet (Pons Team) und Somkiat Chantra (Honda Team Asia) aus Reihe 1 die besten Aussichten hatten, startete Canets Teamkollege und Klassenneuling Sergio Garcia mit einer Long-Lap-Strafe in das Rennen. Ai Ogura, der an diesem Wochenende sein Comeback gefeiert hatte, nahm aufgrund seiner Verletzung nicht am Rennen teil.

In einem spannenden Duell machten Tony Arbolino, López, und Jake Dixon die Podestplätze unter sich aus. Dahinter zeigte Canet trotz zweier Long-Lap-Strafen eine bemerkenswerte Leistung und wurde Vierter. Bester Rookie wurde Sergio Garcia auf Platz 5 vor einem weiteren Klassenneuling, Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

So lief das Moto2-Rennen in Argentinien:

Start: Canet schnappt sich den Hole-Shot und führt nach der ersten Kurve vor Dixon und Chantra. Pole-Mann López liegt nach einem schlechten Start auf Platz 5.



2. Runde: Acosta wird bis auf Platz 14 durchgereicht, während López sich zurück auf Rang 3 kämpft. Canet wird aufgrund eines Frühstarts eine Double-Long-Lap-Strafe aufgebrummt.



3. Runde: López übernimmt mit der schnellsten Rundenzeit die Führung vor Dixon und Canet. Der Spanier aus dem Pons Team absolviert die erste seiner beiden Strafrunden und ordnet sich auf Rang 5 wieder ein.



4. Runde: López baut seine Führung auf acht Zehntelsekunden aus, während Moto2-Rookie Darryn Binder als Vierter auf dem Vormarsch ist. Canet verliert durch seine zweite Long-Lap-Runde kaum Zeit und liegt weiterhin auf Platz 5.



5. Runde: López, Tony Arbolino (Marc VDS) und Dixon setzen sich an der Spitze ab und liegen zwei Sekunden vor Canet und Binder.



7. Runde: Zur Halbzeit kämpfen López, Arbolino und Dixon drei Sekunden vor dem Rest des Feldes um den Rennsieg.



8. Runde: López erhöht das Tempo und kann sich um 0,8 sec absetzen. Garcia zeigt bislang eine beeindruckende Aufholjagd von Platz 28 auf Rang 9, trotz absolvierter Long-Lap-Runde.



13. Runde: López geht weit, was Arbolino ausnutzt und in Führung geht.



Letzte Runde: Arbolino führt eine halbe Sekunde vor López und kann diesen Vorsprung bis ins Ziel retten. Dixon feiert als Dritter sein erstes Podium der Saison. Canet fährt ungefährdet auf Platz 4 vor Garcia auf Rang 5. Acosta verliert nach Rang 12 die WM-Führung an den Rennsieger.

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo (2. April):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. López, Boscoscuro, + 0,663 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,961

4. Canet, Kalex, + 7,769

5. Garcia, Kalex, + 11,954

6. Binder, Kalex, + 12,274

7. Salac, Kalex, + 13,100

8. Chantra*, Kalex, + 12,758

9. Arenas, Kalex, + 13,649

10. Lowes, Kalex, + 14,107

11. Gonzalez, Kalex, + 15,581

12. Acosta, Kalex, + 16,913

13. Vietti, Kalex, + 17,135

14. Roberts, Kalex, + 25,871

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 27,388



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)



WM-Stand nach 2 von 21 Rennen:

1. Arbolino, 41 Punkte. 2. Canet 33. 3. Acosta 29. 4. Dixon 26. 5. Salac 22. 6. Lopez 20. 7. Gonzalez 16. 8. Lowes 15. 9. Chantra 15. 10. Arenas 15. 11. Garcia 12. 12. Darryn Binder 10. 13. Vietti 8. 14. Alcoba 6. 15. Baltus 4. 16. Aldeguer 4. 17. Roberts 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50. 2. Boscoscuro 23.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 56. 2. Pons Wegow Los40 45. 3. Red Bull KTM Ajo 44. 4. Gresini Racing 28. 5. GASGAS Aspar 26. 6. SpeedUp 24. 7. Yamaha VR46 16. 8. Idemitsu Honda Team Asia 15. 9. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 10. 10. Fantic Racing 8. 11. Fieten Olie Racing GP 4. 12. Italtrans Racing 4.